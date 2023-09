Sergio Ramos y Leo Messi quedan ‘en shock’ con la decisión de un crack de Argentina como Kun Agüero

En el fútbol todavía existen algunos románticos, futbolistas cuyo deseo no es otro que disfrutar jugando al fútbol, sin hacerlo por el dinero, solamente por pasión y amor a lo que hacen. Uno de ellos es Alejandro ‘Papu’ Gómez, que, tras su periplo en el Sevilla, podría plantearse la posibilidad de colgar las botas en caso de no llegar una oferta tan interesante como para que acabe su carrera siendo feliz y jugando por gusto.

Campeón del mundo a la retirada

El mediapunta argentino ha vivido un final de carrera de ensueño, el que fuera jugador del Sevilla no podrá compartir vestuario con Sergio Ramos, sin embargo, sí que lo hizo con Leo Messi y el resto de los Campeones del Mundo en Qatar, escenario donde los argentinos se alzaron como los reyes del fútbol mundial, siendo el ‘Papu’, parte del combinado albiceleste.

La realidad, pero, es que el futuro de Alejandro Gómez está lejos de ser resulto y la retirada no es un escenario para nada descartable, tal como ha afirmado el mismo jugador: “Estoy disfrutando mi estancia en Sevilla, pero esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado” aseguró el argentino para los micrófonos de L’Eco di Bergamo, donde no descartó para nada una decisión como la que se vio obligado a tomar su compatriota y amigo, Kun Agüero, la de dejar el fútbol.

Los últimos recuerdos del Gómez en el fútbol son realmente exitosos y podrían ser la mejor culminación de una gran carrera. El argentino fue capaz de ganar en una misma temporada, el Mundial con Argentina y la Europa League con el Sevilla, dos grandes éxitos que convertirían el posible último año del ‘Papu’, en una temporada para el recuerdo y la más exitosa de su vida. Sin duda, la mejor forma de acabar la carrera, en la cresta de la ola y lejos de su mayor miedo, terminar amargado con el fútbol.

Así pues, con la MLS y Leo Messi abriéndole las puertas, Alejandro Gómez tiene todavía que meditar cuál es la mejor decisión para su futuro, seguir compitiendo a un menor nivel o dejar definitivamente el fútbol.