Leo Messi se indigna con Busquets y Jordi Alba, Beckham no se lo perdonará con Laporta, a carcajadas

Cuando parecía que la temporada del Inter de Miami iba a ir de una vez por todas, hacia arriba de forma constante, gracias además de Leo Messi, a cracks culés como Jordi Alba y Sergio Busquets, la realidad ha golpeado fuerte a los de Florida, que ha visto como en el primer partido sin Leo Messi, les han pasado por encima como venía siendo habitual antes del fichaje del astro argentino por el equipo de David Beckham.

Busquets, superado y Alba, ausente

La baja de Leo Messi, por descanso, en el partido ente Atlanta e Inter de Miami dejó claro que el equipo entrenado por el Tata Martino es Leo Messi y poco más. Y es que, nada tiene que ver el equipo, cuando juega Messi a cuando no lo hace. El argentino es más que determinante, pues a su alrededor gira todo lo que envuelva al equipo de Beckham.

A la baja del argentino por descanso, hay que sumarle la de un Jordi Alba, cuya ausencia no ayudó en nada al Inter, que esperaba una mayor disponibilidad del catalán, que sin su baja, podría haber cambiado parte del devenir del partido.

Por su parte, Sergio Busquets resultó ser totalmente inoperante en el centro del campo de los de Florida, donde, el avasallamiento por parte del Atlanta, pasó por encima de la veteranía y la calidad del excapitán blaugrana, que vio como jugadores con unas capacidades físicas infinitamente superiores le arrebataron el control del centro del campo.

Beckham y Laporta, contrapuestos

Ver que Jordi Alba (por ausencia) y Sergio Busquets no respondían a la llamada cuando Leo Messi no estaba en el campo fue toda una demostración de la dura realidad que asola a los ex del Barça. Ambas leyendas blaugranas dejaron el club pensando que tenían algo más en sus botas. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a Joan Laporta, que celebra haber dado salida a dos jugadores cuyo tiempo en la élite había terminado.

Por su parte, tanto Beckham como Messi quedaron de lo más decepcionados con sus compañeros, pues no debe pasar que en el único partido donde el argentino no juega, se encaje una manita dejando al equipo con pie y medio fuera de Playoff.