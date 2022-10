Simeone asume su pérdida: João Félix y De Paul en la rampa de salida

Poco puede decirse ya de la eliminación del Atlético de Madrid el pasado jueves y del penalti fallado por Carrasco cuando el partido ya había finalizado y el VAR observó una mano que a punto estuvo de resucitar al conjunto rojiblanco, pero el belga erró el disparo, y el conjunto del ‘Cholo’ Simeone cayó eliminado de la Champions League a falta de una jornada por disputarse. Los colchoneros no han conseguido ganar al Brujas y al Bayern Leverkusen y no pasar a los octavos de final supone más de un contratiempo tanto deportivo, con la salida de jugadores como João Félix o Rodrigo De Paul, como económico para Enrique Cerezo.

En lo económico, los 20 millones que el conjunto rojiblanco no recibirá por no pasar a la siguiente ronda es algo que más o menos podrían recuperar si consiguen clasificarse para la Europa League venciendo al Oporto la siguiente jornada y levantan el título. Pero sigue siendo un contratiempo con el que no contaban. El Atlético de Madrid cerró el curso económico pasado con pérdidas de hasta 40 millones de euros, algo que ha imposibilitado reforzar la plantilla con grandes nombres este verano y que impidió que Simeone pudiese contar con Griezmann más de 30 minutos por partido para no tener que desembolsar esa misma cantidad al Barça al final de temporada.

Con el asunto del francés ya arreglado, ahora la eliminación de la Champions League y la consiguiente falta de ingresos televisivos, patrocinadores y ganancias no percibidas por no pasar de rondas en la máxima competición europea, obliga al club a tener que realizar un reajuste económico que acabará con la salida de algún jugador importante de la plantilla, y los que tienen más papeletas para abandonar el Cívitas Metropolitano son João Félix y Rodrigo De Paul.

Tanto el portugués como el argentino son noticia últimamente en el Atlético de Madrid por su vida privada fuera del club, a João Félix se le ha visto de fiesta después de caer eliminado de la Champions League y De Paul no estuvo ante el Sevilla por lo mismo. Pero independientemente de eso, ambos quieren dejar el club. La estrella lusa ya se lo ha comunicado a su agente, Jorge Mendes, tal y como informamos en Don Balón semanas atrás, y su representante ya le busca destino, siendo el Manchester United uno de los más probables.

Por su parte, Rodrigo De Paul ya intentó salir este verano del Metropolitano y regresar a la Serie A, la Juventus estuvo tanteando su fichaje durante varias semanas, pero al final no se decidió a acometer la operación. Los dos jugadores tienen un alto valor de mercado, 70 y 35 millones de euros respectivamente según Transfermarkt, y su salida podría acabar casi por completo, dependiendo de quien salga, los problemas financieros del Atlético de Madrid.

Sus casos son muy parecidos, falta de sintonía con las ideas de Simeone, quieren salir, el Mundial de Qatar podrían revalorizarles y enero espera. El Atlético de Madrid tendrá que vender a alguien de gran valor de aquí a junio sino quiere ver como el futuro del club rojiblanco se complica. Veremos quién acaba saliendo.