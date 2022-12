Simeone cerca de cerrar al central: nuevo aliado para Savic y Giménez

Caglar Soyuncu ha pasado de indiscutible a prescindible en el Leicester City y el Atlético de Madrid se quiere aprovechar de la situación. Según ha informado La Cadena Ser, el conjunto del ‘Cholo’ Simeone estaría muy cerca de cerrar el traspaso del central turco de 26 años para la próxima temporada, es más, según la información aportada por este medio, desde el club no descartan la llegada de un nuevo aliado para Savic y Giménez incluso este mismo mes de enero, aunque, eso dependerá de las salidas que se produzca en la zaga en el mercado de invierno.

Felipe y Mario Hermoso son transferibles, el Atlético de Madrid quiere desprenderse de ellos y si algún club está interesado en los defensas y presenta una oferta, no se opondrán a su salida, lo que aceleraría al mes de enero la llegada de Caglar Soyuncu, tal y como sucedió la temporada pasada con Reinildo. El central español tiene mercado en LaLiga y la Real Sociedad está tanteando al entorno del jugador. Por su parte, Felipe podría seguir los pases de Cunha y marcharse al Wolverhampton de la Premier League.

El Atlético de Madrid ha iniciado una renovación en el vestuario que ha empezado por el delantero brasileño. Cunha se ha marchado al Wolverhampton por una cifra que oscila entre los 40 y los 50 millones de euros. El siguiente en seguir sus pasos podría ser João Félix, por quien está dispuesto a aceptar incluso una cesión hasta final de temporada con tal de cambiar el ambiente dentro del vestuario.

Yannick Carrasco, Felipe, Hermoso e incluso Rodrigo De Paul también son transferibles y, si el Atlético de Madrid no hace un buen papel en la Copa del Rey y no termina la temporada dentro de los cuatros primeros clasificados, o lo que es lo mismo, no consigue entrar en Champions League, es muy probable que el ‘Cholo’ Simeone acabe dejando el puesto, para el cual ya suenan entrenadores como Luis Enrique.

En definitiva, el Atlético de Madrid está en pleno proceso de remodelación. Habrá varias salidas de aquí al mes de junio, pero también algunas llegadas. Cunha ha sido el primero en salir y Soyuncu parece que será el primero en venir al Cívitas Metropolitano de manera gratuita, un nuevo aliado para Savic y Giménez.