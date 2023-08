Simeone da más esperanzas a Joan Laporta y Deco: ilusión en el Atléti con el nuevo Diego Costa

Joao Félix se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Betis. El portugués se retiró del último entrenamiento con molestias y no entra en los planes de Simeone mientras se está decidiendo su futuro.

En las últimas horas, la posibilidad de que Joan Laporta y el nuevo director deportivo del FC Barcelona, Deco, consigan al jugador que ayude a llenar Montjuic y refuerce la delantera del conjunto culé, ha aumentado. La opción de que el jugador rojiblanco juegue una temporada cedido con los azulgranas cada vez es más viable.

La relación entre Simeone y el futbolista atraviesa su momento más delicado y el argentino no duda en pasarle la pelota al portugués cuando le preguntan sobre si su situación es reversible: “La mejor pregunta es para hacérsela a él. Hace mucho que no lo entrevistan entonces no tienen la posibilidad de preguntarle nada y continuamente nos están preguntando a nosotros. Él está en el plantel, no ha participado en los partidos amistosos porque estaba al principio con una lesión que lo sacó de los primeros dos, en los segundos entendimos que no estaba preparado para jugar por eso no estuvo entre los convocados, para el primer partido de liga tuvo una semana de entrenamiento buena y estuvo equipo, ayer sufrió algunas molestias y no va a participar en el grupo, es lo que puedo comentar de lo que me importa a mí que es el equipo y el grupo”.

Fichaje para la delantera

Según la información de diferentes medios, el Atlético de Madrid va a pagar la cláusula de rescisión de seis millones de euros que tiene Samu Omorodion. El futbolista de 19 años del Granada se enfrentó el pasado fin de semana en La Liga al conjunto de Simeone, y además de marcarle un gol, provocó muchos problemas en la defensa que lidera Jan Oblak. El cuadro andaluz se habría negado a negociar cualquier acuerdo, lo que le dejaría sin la opción de quedarse al jugador cedido por una temporada. Samu responde al mismo perfil de delantero que tenía Diego Costa. Un atacante con un físico portentoso, que tiene la velocidad para hacer daño con espacios pero que también es capaz de imponerse a sus marcadores cuando toca rematar en el área.