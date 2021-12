Simeone, en duda: ¿Giménez, Savic y Hermoso solos a partir de enero?

Diego Pablo Simeone no atraviesa la situación más cómoda posible en el Atlético de Madrid tras los últimos resultados cosechados y ahora hay un nuevo problema que el argentino deberá afrontar próximamente: el Corinthians quiere a Felipe Monteiro, jugador que finaliza su compromiso con el cuadro colchonero el próximo 30 de junio.

Be Soccer ha desvelado en las últimas horas el interés del conjunto sudamericano en hacerse con los servicios del central, incluso, en la ventana de enero. Es cierto que Felipe ha generado más sombras que luces en los últimos meses y su irregularidad ha propiciado su pérdida de peso en el equipo en favor de Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso, pero la parcela defensiva podría quedarse desprotegida a partir de enero si Simeone da el visto bueno a la operación.

No obstante, aquí es donde radica el dilema del entrenador porteño, uno más en la lista de agravios que han irrumpido en el Wanda Metropolitano en los últimos meses: no aceptar la tentativa del Corinthians en invierno podría privar al conjunto rojiblanco de sacar tajada por la salida del central, ya que en verano se marcharía gratis de la capital española si no renueva con el club.

Si hace aproximadamente un año Simeone hubiera tenido que resolver este enigma el argentino posiblemente habría rechazado cualquier tentativa desde el exterior, pero el nivel de Felipe ha ido disminuyendo conforme han avanzado los meses y ahora el argentino tiene más dudas que nunca sobre qué decisión tomar al respecto. Esta temporada el zaguero brasileño ha disputado nueve encuentros oficiales como titular en el Atlético de Madrid, pero en los partidos más importantes Simeone ha apostado por el resto de sus alternativas, motivo por el cual el propio protagonista parece estar dispuesto a dejar atrás el club para regresar a uno de los clubes en los que militó antes de dar el salto a Europa.

En definitiva, Simeone tiene un mes por delante para decidir qué hacer con el jugador ya que el el Atlético podría rescatar cerca de 12 millones por su venta en enero, pero optar por esa decisión propiciaría un gran problema si Savic, Hermoso o Giménez caen lesionados, especialmente este último.