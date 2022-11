La Juventus vuelve a la carga: 40 millones para sacarlo del Atleti

La Juventus de Turín quiere agravar la crisis del Atlético de Madrid. Según recoge El Mundo Deportivo, la Vecchia Signora estaría preparando una oferta de entre 35 y 40 millones de euros para reforzarse en el mercado de invierno con uno de los hombres más importantes para el ‘Cholo’ Simeone. Tal y como informa el medio catalán, los de Massimiliano Allegri quiere poner fin a la crisis deportiva en la que se encuentran inmersos esta temporada empezando por fortalecer su línea defensiva con José María Giménez.

El central uruguayo de 27 años, con contrato hasta junio de 2025, no es la primera vez que suena para abandonar el Atlético de Madrid, es más, no es la primera vez que la Juventus llama a las puertas del Metropolitano interesándose por José María Giménez. Desde que se fuera Chiellini el conjunto de Allegri sufre una crisis deportiva de la que le está costando mucho salir. Si no fuera por el Benfica, el conjunto italiano ni siquiera se habría clasificado para la Europa League, ya que perdió su partido contra el PSG. Actualmente son 8º en la serie A, y aunque poco a poco parece que toma aire en el Calcio, el nivel para competir en Europa es demasiado alto.

La marcha de De Ligt al Bayern de Múnich este verano tampoco ayudó, Bonucci se ha quedado solo. La zaga del conjunto turinés ya no es tan fiable como lo era en años anteriores. Rugani y Danilo, que este año ha cambiado su posición y se ha reconvertido en central, al cual pretenden renovar, no terminan de sellar la portería italiana. La Juventus necesita un defensa y quiere que sea José María Giménez.

Un nuevo problema para el ‘Cholo’ Simeone. Giménez es uno de los hombres clave en el esquema del conjunto rojiblanco, cuando está bien, porque es muy propenso a las lesiones, y no quiere dejarlo salir, pero es cierto que las deudas aprietan y Enrique Cerezo buscan formas de ingresar dinero. La venta de uno de sus jugadores importantes parece inevitable, más después de quedarse sin poder jugar ninguna competición europea. En el Atlético de Madrid preferirían que fuesen João Félix, De Paul o Carrasco, pero si ninguno de ellos quiere salir o no llega una buena oferta, Gil Marín ya sabe que la Juventus quiere al uruguayo por 40 millones de euros.