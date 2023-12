Sorpresa desagradable en Montjuic: Romeu, Gavi… y la negativa durísima del amigo de Messi al Barça

Al Barça no le están saliendo las cosas como desearían en la ciudad condal (y no hablamso de la estancia de Cancelo o João Félix, que va a un lado), empezando por un Xavi Hernández que se ve por momentos impotente con una de las mejores plantillas de Europa y que, sin embargo, carece de la fortaleza suficiente como para ser regular en todos los frentes. Quizá por eso quería el míster recular con un Oriol Romeu, el stopper fichado para la medular tras la salida de Busquets, que no está funcionando y al que quería sustituir por el amigo de Leo Messi, el cual, a su vez, también podría cubrir la baja de Gavi, pero esto no va a ser posible.

Una ausencia que lo cambia todo

Dicho de otra manera, el Tottenham, equipo propietario del jugador de la medular que gusta a Xavi por delante de Romeu (y Gavi) acaba de bloquear la operación que ansiaban los culés. Y es que, no es solo que Ange Postecoglou, míster de los spurs, haya perdido a su hombre clave en la construcción de juego de ataque de su equipo, como es James Maddison, sino que el obligado uso que ha hecho el entrenador de su recambio, Giovanni Lo Celso, está cuajando una gran campaña en la Premier League. Por eso y por lo que pueda venir, en la capital de Inglaterra echan el cerrojo a la operación.

Una opción rentable

Hay que decir que el Barcelona negociaba el regreso de Romeu al Girona para, con su hueco y el de Gavi, llevarse a un medio argentino con experiencia sobrada al máximo nivel, entre otras cosas, conocedor de LaLiga EA Sports y que ya ganó una Copa de América con Messi y Argentina. Pero los culés esperaban que el cambio de cromos se hiciera de manera gratuita, mediante una cesión del equipo capitalino, algo que no renta, menos ahora con la lesión de Maddison, en los spurs.

Así las cosas, la baja de larguísima duración de Gavi y las dudas perpetuas que genera en Montjuic Oriol Romeu parece que no van a tener la respuesta esperada en el mercado invernal, donde Xavi Hernández no podrá sumar a sus filas al talentoso ex jugador de Betis, Villarreal y Paris Saint-Germain.