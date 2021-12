Sterling, detenido: Laporta asalta la España de Luis Enrique, two pack

Si bien ya sabemos a estas alturas y casi a ciencia cierta que Xavi Hernández quiere refuerzos pero que el Barcelona no se los va a poder dar en un corto espacio de tiempo -al menos si estos no son en calidad de cesión con opción a compra o como un intercambio inesperado entre ases de uno y otro equipo- lo cual casi descarta para el mes de enero el fichaje de Raheem Sterling; ahora conocemos que el Barça no solo pregunta en España por Dani Olmo, sino también por otra pieza fundamental en el esquema de Luis Enrique.

Y es que hemos podido saber que en Barcelona gusta mucho Ferran Torres, el futbolista ex del Valencia y de LaLiga que se ha erigido como el goleador de La Roja en los últimos compromisos (en la actual convocatoria está ausente por lesión), capaz de jugar y ser dañino desde la línea de cal, pegado a la banda al más puro estilo extremo del fútbol moderno, o incluso como falso nueve, con movilidad entre líneas por delante de los centrales rivales.

Y, también como venimos anunciando en Don Balón, este interés no cortaría el que tiene el Barça en el ex culé y jugador del RB Leipzig, Dani Olmo, crucial ayer en el duelo de los españoles ante Grecia que deja a los de Lucho con un pie y medio en el Mundial de Qatar2022 (ya que La Roja es líder del Grupo B tras ganar en suelo heleno (0-1) y hacerlo justo cuando Suecia caía en Georgia, 2-0).

De modo que puede decirse que dos jugadores del teórico tridente titular de España están ya en la agenda de Joan Laporta y Xavi Hernández para el Barça del futuro, aunque ninguno de los dos, como Raheem Sterling, serán fichajes sencillos. Y es que los tres jugadores, estén en la situación en la que estén a nivel anímico con respecto al interés del Barça, tienen contrato en vigor la temporada que viene con sus clubs, lo que complica y encarece las operaciones. Aun así, el Barça ya planea fórmulas de acercamiento, que pasan por la citada cesión o el intercambio.