Suena un exJuventus por lesión de Bernal, a Flick le gusta pero hay un problema: la crisis del Barça

La situación del ‘fair play’ financiero se ha convertido una verdadera pesadilla para varios equipos pero, en especial, para el Barça. Mientras Joan Laporta y Deco hacen números para liberar masa salarial, ambos estudian posibles fichajes para terminar de completar la plantilla del alemán Hansi Flick.

Ahora, según informó el periódico Sport, en las oficinas del culé apareció el nombre del francés Adrien Rabiot, quien viene de quedar libre de la Juventus de Italia. Los problemas en esta zona del campo de juego se deben a la baja de un titular indiscutible como lo es Frenkie de Jong y la reciente lesión de Marc Bernal. Andreas Christensen es otro de los nombres que también arrastra problemas físicos.

Tras culminar su ciclo en la Vecchia Signora, Rabiot está en el mercado como agente libre y escucha ofertas de varios clubes como AC Milian, Real Madrid, Liverpool, pero ninguno ha concretado estas opciones. Ahora, el Barça mostró un interés por contratar al francés pero la operación no será simple.

El mismo medio señaló que para que Rabiot sea culé, el FC Barcelona podrá cerrar esta operación si el volante todavía no ha fichado con otro club dentro dos o tres semanas.

Además, otro requisito imprescindible para que La Liga apruebe este fichaje sería que la institución blaugrana incrementara los ingresos de la entidad, algo que podría suceder si se confirma la ampliación del contrato con Nike. En caso de que ocurra, Deco tendría más margen de maniobra para cerrar un refuerzo de último momento.

Este sábado 31 de agosto, el FC Barcelona jugará ante el Real Valladolid en el Estadi Olímpic antes de la fecha FIFA. La reanudación será el fin de semana del 14 de septiembre contra el Girona.

En tanto, el debut en la fase de liguilla de la Champions League 2024-2025 será entre el 17 y el 19 de septiembre.

Los rivales del culé serán: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.

