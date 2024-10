Szczesny, atónito con el Madrid: sin Carvajal y Alaba y no al Beckenbauer del club y amigo de Mbappé

El Real Madrid ha perdido a Dani Carvajal y lo de David Alaba, como os contábamos ayer, va avanzando, pero lo hace a pasos lentos, muy lentos, de tal forma que no se espera su regreso hasta 2025, por eso el movimiento de la otra acera, la culé, con Wojciech Tomasz Szczęsny como sustituto veterano, a coste 0, de Ter Stegen, y sus protagonistas, el mismo meta y su amigo Robert Lewandowski, chocan con la negativa merengue a la leyenda del club.

El nombre que se ha puesto sobre la mesa y ha rechazado el Madrid

El juego deficitario del equipo que dirige Carlo Ancelotti ha incrementado el nerviosismo entre el hincha blanco y las lesiones no ayudan en esta sensación, entre ellas las citadas o la muscular de Eder Militao, y fruto de todo ello ha aparecido la posibilidad de Sergio Ramos como refuerzo a bajo coste tanto para el lateral derecho -no olvidemos que fue campeón de la Eurocopa y de la Copa del Mundo en esa demarcación- como para la posición de central, pero el Real Madrid ni siquiera ha sopesado esta vía; directamente le ha dado carpetazo.

Un futuro que no va a coincidir en un corto espacio de tiempo

A caballo entre un regreso casi imposible al Sevilla, Arabia Saudí o Estados Unidos, su destino más probable, Sergio Ramos ha sido recomendado al Madrid, lo cual no incomodaría a un Kylian Mbappé que trabó con él una gran amistad en el Paris Saint-Germain, pero la posibilidad de que el Franz Beckenbauer moderno y desde luego del club blanco regrese al Santiago Bernabéu como jugador son menores que nulas.

Es más, el Madrid pretende tirar con lo puesto hasta enero, donde no esperan demasiados cambios en sendas posiciones, salvo que aparezca otra lesión de gravedad; todo ello insertado y pese al proceso de baja de Alaba, la lesión de Carvajal y la suma de minutos sobre Rüdiger y Militao. Asimismo, esta negativa del club a Ramos no hace sino incidir en que la relación del central con Florentino Pérez no es la mejor tras separar caminos en 2021.