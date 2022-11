Tite y Luis Enrique condicionan a Carletto: giro impensable de Asensio

Pocos imaginaban antes de que arrancara la temporada que la situación deportiva de Marco Asensio pudiera ser la actual. El futbolista mallorquín estuvo en la rampa de salida del Real Madrid durante todo el verano y, aunque finalmente Florentino Pérez no pudo concretar su venta, pasó desapercibido durante casi dos meses en los planes de Carlo Ancelotti, quien ya puso de manifiesto con anterioridad su poca confianza en el balear.

No obstante, las lesiones de Karim Benzema y el bajo rendimiento de Eden Hazard han provocado que el jugador comenzara a gozar de más protagonismo en los planes del técnico italiano y sus prestaciones le catapultaron, con el paso de las semanas la lista de convocados de Luis Enrique para disputar el Mundial de Qatar. Pero la cosa no se queda aquí ya que Asensio fue titular en el primer encuentro disputado por España en el torneo, algo que vaticina una alta participación del balear en el evento y que condicionará, de la mano de Rodrygo Goes, a ‘Carletto’ una vez ambos jugadores hayan regresado a Chamartín.

Cabe señalar que este giro de 180º en la situación personal de Asensio choca de lleno con la dinámica que se prevé que vivirá el brasileño bajo las órdenes de Tite, seleccionador de la canarinha. La presencia del exfutbolista del Santos en Qatar apenas generaba dudas, pero sí conocer cuál sería su rol en el equipo. Ahora, tras presenciar el primer encuentro de Brasil ante Serbia, la consigna del técnico parece ser muy clara: contar con Rodyrgo como un revulsivo, pero en ningún caso brindarle un puesto importante en sus planes.

Y es que las prestaciones del internacional español como falso ‘9’ en el esquema de Luis Enrique son hoy un motivo sumamente esperanzador tanto para el asturiano como para Ancelotti, quien sabe que, por culpa de las lesiones de Benzema, deberá apostar por otros futbolistas para ocupar esa posición.

En este sentido, Asensio está haciendo cada vez más méritos para ganar la partida a Rodrygo en el Real Madrid, por lo que la participación de ambos en el Mundial podría tener sumas consecuencias en la casa blanca y que el insular comience a ser mucho más importante.