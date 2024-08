Todo se invirtió, club de la Premier ofertó y Barça dijo no: 35M para llevarse a Vitor Roque o nada

Los días pasan y el límite del mercado de pasos sigue siendo un dolor de cabeza para más de un equipo que apenas ha podido reforzar su plantel. En la LaLiga, el Barcelona continúa con su plan de integrar a un delantero tras la frustrada operación de Nico Williams quien finalmente se quedará en Bilbao después de los intentos fallidos. Pero antes de traer a alguien más, además de Dani Olmo, tanto Deco como Laporta sabe que deben ajustar los salarios y para eso vender o ceder es una opción válida. Pasa con Clément Lenglet, Ansu Fati y, por supuesto, Vitor Roque. A este último se le viene buscando una salida, pero no hay propuesta que convenza al Barça, como una última de un equipo de la Premier League.

El Everton mira con buenos ojos integrar al ariete brasileño de 19 años para que pruebe en una campeonato nuevo, pero las malas noticias llegaron esta vez por parte del equipo blaugrana. Los 'Toffees' mostraron sus intenciones por el atacante, pero la cifra fue insuficiente para los culés que ya habían intentado con la Lazio hace unos días. El cuadro inglés, de todas formas, al parecer aumentará la cifra para obtener a Roque y así darle un espacio, cosa que con Hansi Flick no ocurrirá tras una pretemporada para el olvido en el que no tuvo minutos suficientes.

La información brindada por el periodista de ‘Sky’, y además cercano a Hansi Flick, Florian Plettenberg, es que Everton puso 25 millones de euros sobre la mesa, más 3 en variables por Roque. Sin embargo, el club culé lo rechazó al instante, exigiendo por lo menos una suma de 30-35 millones por su ariete. Y hasta donde se sabe, el equipo de la Premier League sigue en conversaciones con Deco.

