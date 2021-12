Tras 3 años en Madrid, Simeone acepta su marcha: Mourinho, con la caña

El mes de enero se prevé sumamente ajetreado en las oficinas del Wanda Metropolitano ya que son varios los jugadores de la actual plantilla rojiblanca los que están dispuestos a cambiar de aires, a pesar de que Simeone también tiene sus propios objetivos dentro del entramado europeo. Eso sí, aunque algunos de los futbolistas que han sonado para abandonar la capital española han supuesto un revés para el entrenador argentino (como Kieran Trippier), esta vez el porteño está convencido de dar el visto bueno si la oferta merece la pena: la AS Roma va a por Héctor Herrera.

El medio Be Soccer ha desvelado en las últimas horas el interés de José Mourinho en reforzar el centro del campo giallorossi con la llegada del mexicano, que esta temporada apenas está entrando en los planes de Simeone. Es cierto que durante su primer curso en el Atlético de Madrid el exfutbolista del Oporto tuvo bastante repercusión en el equipo y terminó la temporada cumpliendo con las expectativas marcadas, pero su protagonismo ha ido menguando a medida que otros jugadores han ido acaparando esos minutos, como es el caso de Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar o Marcos Llorente.

Además, hay otro factor que podría contribuir a que se cierre el trato en el mercado invernal: Héctor Herrera finaliza contrato en Madrid el próximo 30 de junio y, dado que el deseo del jugador y del club no parece mirar a una renovación, enero se ha convertido en el momento ideal para rescatar una cifra por su salida, una cifra que en todo caso tampoco será elevada y que rondará los 10 millones de euros. Esta temporada el mexicano solamente ha disputado 280 minutos a pesar de no haber sufrido lesiones, señal inequívoca de que solamente cambiando de equipo podría recuperar la importancia que tuvo durante su primera campaña en Madrid, pero de la que ahora no disfruta.

Por su parte, Mourinho podría cerrar la llegada de un jugador que acumula experiencia, compromiso defensivo y, especialmente, unas dotes creativas excepcionales que hacen de él un jugador low-cost sumamente interesante.

Es más, si finalmente se truncara la negociación con el conjunto romano, el Atlético tendría en el propio Oporto y en el Pachuca, su club de formación, otras vías para certificar la salida de Herrera.