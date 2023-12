Tras el éxito de Eric García, el Girona saca otro favor al Barça: es una joya de la Masía como Gavi

El Girona ha demostrado ser uno de los equipos que mejor se mueve en el mercado de fichajes. El conjunto catalán ha sido capaz de, con un presupuesto muy limitado, gestionar su plantilla de tal forma que se encuentre liderando la liga española con un juego de los más atractivo, de la mano de cracks como Savinho, Tsygankov o Dovbyk. En este sentido, según cuenta As, la dirección deportiva del Girona se ha fijado un nuevo objetivo en este mercado de verano, la llegada de Nico González, cuyo papel en el Oporto no ha sido el esperado por el canterano del Barça.

Desestimado por Xavi y Míchel lo ve para su medular

Mientras que Nico González fue despreciado por el staff de Xavi en el pasado mercado de verano al no verlo preparado para ser una parte importante del primer equipo, el español acabó saliendo en forma de traspaso al Oporto, donde tras unos primeros partidos esperanzadores, el joven gallego, no ha sido capaz de mantenerse en el once titular y solamente ha podido acumular 538 minutos en toda la temporada.

Ante esta situación, es probable que, en el mercado de invierno, el jugador se plantee la posibilidad de salir en busca de minutos. Y es ahí donde entra en juego el Girona, que al igual que pasó con Eric García, espera recuperar la mejor versión de otro canterano del Barça en horas bajas, que llegó al primer equipo de la mano con Gavi.

Nico es un perfil de jugador muy interesante, su combinación de técnica propia de un interior pequeño con el portentoso físico de un mediocentro de corte clásico, hacen que sea un futbolista con un potencial altísimo que, si Míchel es capaz de desatar en Girona puede convertirse en un jugador más que interesante para cualquier grande de Europa.

Así pues, con las cosas muy complicadas en el Oporto, Nico González podría ver en el Girona la oportunidad de remontar el vuelo tras un inicio muy complicado en Portugal, donde pese a su incuestionable talento, no es capaz de entrar en los planes de su entrenador, una dinámica que con Míchel podría ser totalmente opuesta.