Tras el palo con Cancelo, Joan Laporta pagará el pato con Joao Félix: Simeone servirá la venganza

Cuando Joao Félix sonríe, sus equipos acostumbran a pasar por mejores momentos que cuando está serio. El portugués de esos jugadores que, cuando están inspirados, son capaces de dar la vuelta a un partido y marcar diferencias en cualquier momento. En este sentido, el luso es esencial para un Barça que, con Lewandowski en un momento de bajo nivel de confianza, carece de jugadores diferenciales como lo puede ser un Joao Félix inspirado. Sin embargo, el peligro de contar con jugadores cedidos es que el futuro nunca es cierto.

Palo con Cancelo y Félix también peligrará

Si antes del choque entre Barça y Atlético de Madrid, las posibilidades de ver un acuerdo para el traspaso de los dos Joao no eran excesivamente altas. La realidad es que la mejora en las prestaciones del ex del Atleti no ha ayudado a bajar su cotización en el mercado. Y es que su tan celebrado gol ante los del Cholo no habrá sentado nada bien a la directiva colchonera, que tendrá muy pocas ganas de ayudar a Joao en su deseo de ser culé por muchos años más, especialmente un Simeone que ha visto en primer plano la acalorada celebración de Joao.

El menino se ha encontrado con su versión más goleadora desde que llegó a España y ya suma dos partidos consecutivos viendo portería y siendo diferencial para los intereses de un Xavi que ve en el luso a un talento como pocos, el cual si es capaz de despertar será una noticia extraordinaria en can Barça. Sin embargo, como todo, tiene una contraparte. Cuanto mejor sea el nivel de Joao Félix, más difícil será sacarlo del Atlético de Madrid, pues, su cotización en el mercado crecerá y por tanto, también lo hará un precio que Joan Laporta podría no ser capaz de asumir en este próximo verano.

Como ya os contamos en Don Balón, Cancelo está viviendo una situación muy similar. Y es que, al igual que su tocayo, su cesión no cuenta con ninguna opción de compra, obligando a los culés a negociar con sus clubes de origen. Siendo, en el caso de Félix, el Atlético de Madrid, un especialista en sacar operaciones desmesuradamente ventajosas siempre que ha negociado con el Barça, hecho que con Joao Félix podría llegar a suceder de nuevo, obligando al presidente culé a pagar una cantidad astronómica por un jugador que el mismo Barça ha recuperado para la causa.