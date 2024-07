Tras Pedri, triple revés en París para Flick, y Simeone y Ancelotti, problema idéntico con 2 cracks

Seguramente en Barcelona, más allá de lo casual del asunto, no ha sentado bien la entrada de Toni Kroos a Pedri en el España-Alemania y su posterior confirmación de lesión del mediocampista culé que lo deja fuera de la Euro 2024. El tema quedó ahí, en un lance del juego en el que incluso el exjugador del Madrid se disculpó con el canario. Ahora bien, saben en Barcelona que el de Tenerife es especialmente sensible a los veranos intensos, de ahí que teman el de Lamine Yamal, insustituible para Luis de la Fuente. Pero no es el único, hay tres frentes aún más peligrosos en marcha.

Una lista con mucho riesgo

Dado que Hansi Flick ha llamado a filas este miércoles 10 de julio a los primeros canteranos del Barça y que es ahí donde empieza oficialmente la pretemporada, una que mira a agosto como objetivo definitivo, la lista de Santi Denia para los Juegos Olímpicos de París 2024 deja tres rastros más que peligrosos, tres que recuerdan a los esfuerzos que en su día iniciaron el calvario por las lesiones del mismo Pedri.

Eric García, que parece será el sustituto en el equipo de un Iñigo Martínez al que se le busca destino; Fermín López y Pau Cubarsí son los tres integrantes de la Selección Sub-21 y de la entidad blaugrana que acudirán a la cita olímpica por parte del FC Barcelona, una cita que cuenta con su primer día señalado el próximo 24 de junio y que, en caso de llegar hasta la gran final, tendría una duración hasta el 10 de agosto; teniendo en cuenta que LaLiga EA Sports comienza el 15 de ese mes, el margen y la exigencia será para ellos será límite.

🏅Comienza nuestra aventura...



¡Es momento de soñar!



👕 Estos son los 𝟐𝟐 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 citados por 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐚 de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos



ℹ️ https://t.co/SWxa1zXU5E#UnSueñoCompartido pic.twitter.com/UfmyrW0e7I — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2024

Dos patatas calientes a las que mira Europa

Como ellos, el Real Madrid y el Atlético tienen a dos integrantes de este equipo a los que mira Europa y que, en su caso, no tienen su futuro asegurado. Así, Carlo Ancelotti y el Cholo Simeone han de decidir qué hacer con Miguel Gutiérrez y Samu Omorodion, dos futbolistas no solo en la agenda merengue y colchonera, sino de, entre otros, el Manchester United o el Chelsea. En su caso, también su pretemporada va a ser peculiar.