Un campeón del mundo en Qatar se suma a Rodri y Koundé: pide días de descanso; no descarta huelga

Rodri, el centrocampista del Manchester City, puso sobre la mesa la posibilidad de hacer una huelga de futbolistas para que FIFA y UEFA escuchen su reclamo: necesitan más días de descanso.

La queja por la organización del calendario trascendió en otras ligas europeas y muchos jugadores no ven con malos ojos hacer una protesta para que los dirigentes revean la organización del calendario.

En ese marco, el volante argentino del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, destacó lo importante que es para los deportistas el descanso y la salud mental para afrontar los compromisos con sus clubes.

En una entrevista con CNN Sports, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 señaló: "Este año hubo competición con la Selección, el próximo año es el Mundial de Clubes y después la Copa del Mundo. Parece que si todo va bien durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar".

En ese sentido, el futbolista surgido de Racing Club de Avellaneda analizó las consecuencias que pueden sufrir por tener un calendario exigente y con poco descanso. “Creo que hay gente que se debe encargar de la salud de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la Selección Argentina de la mejor manera posible”, completó.

El español reveló en conferencia de prensa están “cerca” de impulsar una huelga para que la FIFA y UEFA escuchen la situación desgastante que están viviendo los futbolistas.

"Estamos muy cerca de llegar a eso. Cualquier jugador te lo diría, no es solo mi opinión", manifestó, al tiempo que agregó: “Si sigue así, llegará un momento en que no tengamos otra opción, creo de verdad. Es algo que nos preocupa porque somos los que sufrimos".

"You can play 40-50 games at a top level but not 60-70" 🗣️



Rodri says the increased workload for players in the current schedule is "too much" ⚽ pic.twitter.com/rie3CWKDnL