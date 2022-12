Un ex del Barça amenazado: João Félix llegaría para quitarle el puesto

La relación entre João Félix y el ‘Cholo’ Simeone es insostenible. Desde el propio club, el propio CEO del equipo Miguel Ángel Gil Marín, por primera vez desde que el futbolista portugués les trasladase su intención de abandonar el Atlético de Madrid en enero, ha hecho público el divorcio entre entrenador y delantero y su salida a día de hoy parece inevitable. Desde que comunicase su decisión al club, muchos han sido los equipos que han estado relacionados con el ex del Benfica, pero a día de hoy, es el Aston Villa de Unai Emery el mejor posicionado para llevárselo en invierno.

Según ha publicado el diario The Mirror, el Aston Villa estaría meditando presentar una oferta en enero por João Félix para seguir reconstruyendo un equipo que antes de le llegada de Unai Emery estaba en puestos de descenso. El Atlético de Madrid pretende sacar por el portugués una cifra cercana a los 100 millones de euros y el conjunto inglés es uno de los clubes con poder económico suficiente para poder acometer la operación. De llegarse a producir el traspaso, complicaría aún más las opciones de ser titular de un ex del Barça, Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho llegó como cedido al Aston Villa en enero de este mismo año y el 12 de mayo de la temporada pasada, el conjunto inglés anunciaba el fichaje del brasileño por 20 millones de euros gracias a un gran segundo tramo donde consiguió anotar 5 goles y repartir 3 asistencias en los 19 partidos que jugó en su vuelta a la Premier League y también a la confianza que Gerrard tenía depositada en él.

Pero Steven Gerrard ya no está, y el rendimiento de Philippe Coutinho ha decaído. Este curso ha participado en 12 encuentros con el Aston Villa, seis de ellos como titular, y no ha conseguido anotar ningún tanto ni ha dado ningún pase de gol. Es más, aún no ha debutado con Unai Emery en el banquillo.

Si su situación en el Aston Villa ya es difícil, donde ha perdido la titularidad, la llegada de João Félix lo complicaría todo aún más. De ser ciertos los rumores, el fichaje del portugués, más aún después de realizar un gran Mundial, le pondría las cosas más difíciles al ex del Barça y sus oportunidades de regresar al once titular con Emery serían escasas. ¿veremos en verano un nuevo traspaso de Coutinho? En unos meses lo sabremos.