Vinicius salva al Madrid y Ancelotti toma nota: 1 señalado y 1 nuevo refuerzo que entusiasma

En una jornada importantísima para que el Real Madrid no se despidiera de la lucha por ganar LaLiga Santander y ante un rival complicado (CA Osasuna en El Sadar), los de Carlo Ancelotti, liderados por un pletórico Vinicius Jr, no fallaron y se llevaron la victoria por 2 goles a 0 para colocarse a cinco puntos del FC Barcelona y, de este modo, meter presión al equipo catalán que, recordemos, juega hoy su partido contra el Cádiz CF (a partir de las 21:00h, hora española).

Y si bien el resultado, como comentamos, fue muy positivo para el equipo de Ancelotti, lo cierto es que el partido fue bastante competido, con un CA Osasuna que, al igual que el Real Madrid, atacó mucho a la portería rival e incluso tuvo el gol muy cerca en un par de ocasiones. Por supuesto, al final la moneda cayó en favor de los intereses de los merengues, pero, Carletto, consciente de que también podría haberlo hecho del lado de los rojillos, tomó nota de lo acontecido en El Sadar, especialmente con respecto a las actuaciones de Rodrygo y, en positivo, de Álvaro Rodríguez, Vinicius Jr, Camavinga y Valverde.

En el lado negativo, como comentamos, destacó el mal partido de un Rodrygo que venía de bordarlo contra el Elche CF el pasado miércoles. Ahora bien, lo cierto es que el brasileño no fue capaz de mantener el nivel y no tuvo su día en El Sadar. En este sentido, pese a actuar como punta, no fue capaz de crear apenas peligro (más allá de un chute desde fuera del área al inicio de la segunda parte) y se le vio muy desubicado en el ataque, sin apenas entrar en juego. Afortunadamente para los blancos, el otro brasileño, Vinicius Jr lo bordó en ataque y asumió todo el peso ofensivo del equipo con muy buena nota. Algo parecido a lo que también hicieron Fede Valverde (como falso extremo) y Camavinga en el centro del campo.

Sin embargo, más allá de estos tres futbolista que, como comentamos, fueron de lejos los más determinantes del Real Madrid en El Sadar, el enfrentamiento contra el CA Osasuna también dejó otra muy buena noticia en la figura de Álvaro Rodríguez. Y es que el uruguayo de tan solo 18 años de edad debutó ayer en liga con el equipo blanco y lo hizo dejando muy buenas sensaciones, dando una asistencia (y otro más, pero que fue anulada posteriormente por fuera de juego de Vinicius) y demostrando que puede ser un futbolista muy útil para la plantilla en tan solo 8 minutos de juego.

De hecho, el propio Ancelotti quiso tener algunas palabras hacia Álvaro Rodríguez al término del encuentro y se deshizo en elogios hacia el charrúa: “Tiene mucha calidad, va muy bien de cabeza... Ha marcado diferencias en 10 minutos con dos asistencias. Si se va a quedar en el primer equipo es algo que tenemos que evaluar. Nos puede ayudar mucho”, afirmó.