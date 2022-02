Viraje de 180º con Jovic, Hazard y Ceballos tras el mercado invernal

Llevaban varios meses sonando con fuerza para abandonar Chamartín en el mes de enero con motivo del mercado de invierno, pero finalmente Florentino Pérez y Carlo Ancelotti han cerrado la puerta de salida a Luka Jovic, Eden Hazard y Dani Ceballos. Estos futbolistas vienen cumpliendo un rol muy secundario en el equipo y todo parecía encaminado para que, dadas las ofertas existentes, protagonizar las primeras fugas del Real Madrid en 2022, pero no sucederá así.

El caso del extremo belga es el que más ajetreo ha causado en las oficinas del Bernabéu ya que se viene vaticinando con mucha frecuencia el deseo del jugador de regresar a Stamford Bridge, pero Abramóvich y Tuchel no han dejado espacio para que tal movimiento sucediese, al menos en enero. Con eso y más, la continuidad de Hazard hasta final de campaña, como mínimo, podría ser un punto de inflexión en su paso por el Real Madrid ya que el futbolista podría ser el tercer elemento de un tridente que Carlo Ancelotti no termina de afianzar en el equipo, ya que ni Marco Asensio ni Rodrygo Goes han terminado de cuajar sensaciones los suficientemente convincentes.

Por su parte, Luka Jovic también podría vivir un giro radical en su situación, especialmente si Karim Benzema se resiente en algunos tramos de la temporada de sus problemas musculares. Tras conocerse la negativa a la última tentativa del Everton por intentar cerrar el fichaje del balcánico, el Real Madrid podría tener aquí una baza extra para el segundo tramo del curso, especialmente si atendemos a que las últimas intervenciones del futbolista con el equipo han sido bastante satisfactorias para los intereses de ‘Carletto’.

La titularidad de Karim no alberga ninguna duda, pero Jovic podría ser ese revulsivo con el que nadie contaba hace unos meses en Chamartín y desde luego que esta muestra de confianza hacia el delantero por parte de Florentino y Ancelotti supondrá un choque de autoestima muy positivo para él.

Por último, Ceballos es el que tiene más complicado acaparar minutos en los meses venideros. La AS Roma, club que más interés ha mostrado en enero por el centrocampista sevillano, finalmente desistió de su idea de cerrar su fichaje y por ello el andaluz no ha terminado saliendo de Chamartín. Eso sí, a diferencia de Jovic y Hazard, Ceballos tiene una competencia de lo más alta en su posición (Modric, Kroos y Casemiro, amén de la presencia de Camavinga y Valverde) y por ello se antoja difícil que, a pesar de no haber salido en el mercado invernal, tenga importancia en el equipo.

No obstante, a pesar de ello, ‘Carletto’ está prácticamente obligado a dosificar los esfuerzos de su trivote y ahí es donde Ceballos podría pescar unos minutos que hace unas semanas eran inimaginables.