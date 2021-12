Xavi da el primer nombre a Laporta para venderlo en enero: definitivo

Ya está decidido por parte de Xavi Hernández y su equipo técnico: Sergiño Dest no continuará en el Fútbol Club Barcelona más allá del próximo mes de enero. Al menos por lo que respecta al entrenador, porque luego deberá darse la segunda condición: que un club interesado alcance a pagar los 30 millones de euros en los que los tasa el club que preside Joan Laporta.

Tras casi un mes dirigiendo al primer equipo Xavi lo tiene claro. El estadounidense tiene cualidades y es joven (21 años) pero el equipo necesita rendimiento ya, en presente, y eso es algo que Dest no está haciendo. El ex del Ajax no ha terminado de despegar, ni con Koeman ni ahora con Xavi, pero afortunadamente para el Barcelona su caché sigue siendo elevado y de lograr esos 30 millones el club podría afrontar fichajes en posiciones muy necesitadas, como la del delantero centro.

Xavi cree que la posición de lateral derecho estará bien cubierta este próximo semestre tras la llegada de Dani Alves, quien ya se entrena con el equipo y que podrá debutar en menos de un mes (enero de 2022). Además de Alves están dos canteranos que gracias a su polivalencia pueden ocupar también el lateral derecho: Sergi Roberto y Óscar Mingueza.

A ellos hay que añadir que en enero se espera que vuelva Moussa Wague, el también canterano que hace ahora un año se destrozó la rodilla en Grecia y que está a punto de regresar a la competición tras haber superado la lesión. Xavi y el club deberán decidir si le inscriben en LaLiga o si lo ceden para que sume más minutos fuera de Can Barça.

Por todo ello Xavi se ha decantado por Dest como el primer gran nombre que le entrega a Laporta y a su equipo de cara a lograr una venta que oxigene las arcas y el equilibrio presupuestario del club. Por el momento, y hasta la apertura del mercado, el Barcelona deberá asegurar su presencia en los octavos de final de la Champions League en Múnich y revertir su situación el LaLiga para acercarse a los cuatro primeros puestos. Y ahí Dest deberá ayudar como el resto de la plantilla.