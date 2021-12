Xavi, Dani Alves y la solución al problema más grave, con 3 culpables

El regreso de Xavi Hernández a Can Barça en su primera experiencia como entrenador en Europa dejó entrever una larga estancia del catalán al frente del banquillo culé, pero tras casi dos meses al mando el equipo las sensaciones no pueden ser más preocupantes. El entrenador no ha logrado mejorar los números de Ronald Koeman y, para colmo de males, los problemas con los pesos pesados de la plantilla (Ousmane Dembéle, Frenkie De Jong y Ter Stegen) se están empezando a acumular.

Pero eso no es todo, ya que en el plano deportivo hay una posición sobre el terreno de juego que ha generado más dudas que ninguna otra demarcación, la del lateral derecho. Hasta la fecha en la presente campaña, el rendimiento de Óscar Mingueza, Sergiño Dest y Sergi Roberto ha desatado una ola de críticas, salvo en contadas ocasiones. Tan bajo ha sido el nivel mostrado por estos tres hombres que Xavi decidió en algunas ocasiones reconvertir a Ronald Araújo en lateral para subsanar ese déficit, una decisión que tampoco ha resultado exitosa.

Todo ello ha provocado un problema que Xavi tendrá que abordar próximamente si no quiere seguir sufriendo las consecuencias del rendimiento de estos jugadores, aunque la solución podría estar más cerca de lo imaginado: Dani Alves. El futbolista brasileño debutó con el FC Barcelona el pasado martes en esta segunda etapa en el conjunto blaugrana, pero en un compromiso extraoficial del equipo, contra Boca Juniors con motivo de la Maradona Cup que se celebró en Riad, Arabia Saudita.

Alves disputó sus primeros 90 minutos con el Barça esta temporada y lo hizo en el lateral derecho, una duda que Xavi parece haber eliminado. El jugador sudamericano viene desempeñando labores en los últimos años de su carrera, sobre todo durante su estancia en el São Paulo, como interior en la parcela central del terreno de juego, pero el técnico parece haber situado al brasileño como la solución a un problema que hasta la fecha ha sido uno de los grandes lastres del equipo, especialmente en partidos de máxima exigencia.

Aún es pronto para vaticinar si el carioca cumplirá con las expectativas depositadas por el entrenador barcelonés, pero desde luego que por ahí pasa la última opción de Xavi para subsanar ese agujero. Eso sí, hasta el próximo 2 de enero Alves no podrá redebutar oficialmente y, si nada se tuerce, lo hará como titular y en el lateral derecho.