Xavi hace sitio a Lewandowski: echa a su apuesta y se va con Coutinho

El Fútbol Club Barcelona sigue aligerando peso en la plantilla y dándole prioridad al apartado de salidas. Hay muchos futbolistas con los que los culés no cuentan de cara a la temporada que viene ya que creen conveniente subir el nivel de los jugadores un par de peldaños para volver a pelear por los títulos y por eso Xavi y Laporta están manos a la obra en estas tareas de limpieza, que además ayudarán a rebajar la masa salarial para que el club pueda acometer fichajes después.

Uno de los próximos en tomar la puerta de salida, si no se produce un giro inesperado de los acontecimientos, va a ser Ferran Jutglà. El joven futbolista de 23 años, fichado la pasada temporada procedente de la cantera del RCD Espanyol, no parece entrar en los planes de Xavi y tampoco quiere volver a jugar con el filial. El delantero considera que debe dar un paso adelante en su carrera y por eso, si no tiene sitio en el primer equipo, tomará la salida. “El Barça no me quiere”, alegó al Diario Sport recientemente el futbolista.

Ante la situación convulsa que vivió durante esta temporada el Fútbol Club Barcelona, con malos resultados deportivos y una plantilla muy limitada, Jutglà fue una apuesta de Xavi Hernández para dotar de alternativas a su delantera. El técnico catalán le dio la oportunidad a este joven valor y debutó en LaLiga en el mes de diciembre en el partido ante Osasuna. Ahí, el ex del Espanyol encadenó seis partidos consecutivos teniendo minutos y siendo protagonista con el Fútbol Club Barcelona en la competición regular, donde además llegó a ganarse la titularidad en cuatro partidos.

Fue un momento dulce para Jutglà, que además consiguió estrenarse como goleador en LaLiga marcando en la victoria ante el Elche en el Camp Nou. Sin embargo, con la llegada de refuerzos como Adama Traoré, Ferran Torres o Aubameyang, el peso en el equipo de Jutglà fue decreciendo hasta el punto de terminar desapareciendo por completo de las convocatorias, por lo que el propio Xavi Hernández, que había apostado por él meses atrás, no volvió a llamarlo para el primer equipo. Ahora el jugador tiene varias opciones para salir encima de la mesa, incluso de Bélgica para jugar la Champions League, y puede ser el segundo futbolista que abandone la plantilla tras la marcha de Coutinho.