Xavi Hernández pone competencia a Ter Stegen: 1ª prioridad para verano

Son varios los dilemas que se ha encontrado Xavi Hernández tras su regreso al FC Barcelona, pero eso no parece ser un motivo de agobio para el de Terrassa. Ya son varias las decisiones que ha introducido en club para cambiar la dinámica del equipo y, aunque las arcas de la entidad no atraviesan un buen momento, está fijando también varios objetivos en las grandes ligas europeas para tratar de reforzar su proyecto en la Ciudad Condal, siendo Marc-André Ter Stegen el último damnificado por la decisiones del entrenador. Las dudas manifestadas por el guardameta alemán durante la última campaña y los meses disputados de la presente podrían precipitar un cambio de guion que no se ha presenciado en Barcelona durante los últimos años: la llegada de una competencia directa, Dean Henderson, que ponga en jaque la titularidad del teutón.

Es cierto que el portero inglés está contando con muy pocos minutos esta temporada por el excepcional nivel que está ofreciendo su compañero David de Gea en el Manchester United, pero su participación, a pesar de ser muy baja, bien ha dejado patente que aglutina una gran cantidad de cualidades bajo palos que, con la confianza pertinente, podrían convertirlo en uno de los mejores del continente.

90min ha desvelado en las últimas horas que Henderson, cansado ya de su rol secundario en Old Trafford, está dispuesto a escuchar ofertas a pesar de tener contrato con los Red Devils hasta 2025, siendo Xavi el caudillo que está dispuesto a ofrecer esa vía de escape al portero británico el próximo verano. Es más, este medio ha afirmado que Henderson ha descartado por completo una cesión en vistas a que el futbolista español seguirá ligado al United varias campañas más y su deseo mira directamente a ser traspasado en el mes de enero, o en su defecto, en el mercado estival.

Dadas las dificultades que está atravesando el Barça, intentar cerrar el fichaje de Henderson en invierno será sumamente complicado ya que el valor de mercado del jugador asciende a 22 millones y, según los últimos reportes, el conjunto inglés solo valorará su venta a cambio de una cantidad que ronde esa cifra, una cantidad que en enero el conjunto culé no podrá desembolsar.

Eso sí, en verano, con las arcas más alimentadas y con tiempo para valorar más movimientos, Ter Stegen podría ver cómo llega al club en el mercado estival de 2022 un portero dispuesto a desterrarle de la titularidad.