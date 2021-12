Xavi Hernández sentencia a 3 titulares y sorprende a Joan Laporta

La eliminación del FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions League tras su dura derrota ante el Bayern Múnich ha cambiado por completo el plan de futuro para el cuadro azulgrana, acelerando una reforma comandada por Xavi Hernández que comenzará desde este mismo mercado invernal. El partido del Allianz ha dejado tres grandes señalados entre los titulares para el técnico catalán, dando luz verde a las ventas de Marc-André Ter Stegen, Sergiño Dest y Frenkie De Jong según informa el periodista Gerard Romero. Todos ellos serían buenas opciones con las que hacer caja y recuperarse un poco del delicado momento económico que se vive en el Camp Nou, posibilitando también que llegue algún refuerzo para continuar con la reconstrucción de un proyecto, que actualmente hace aguas por todas partes.

El meta germano fue uno de los grandes señalados tras cometer varios errores importantes, sobre todo en el segundo gol, dado que esta temporada su nivel está muy por debajo de lo que venía acostumbrando. Hasta el momento ha encajado 23 goles en 19 partidos este curso, dejando la portería a cero en solo seis ocasiones. El portero alemán podría dejar más de 40 millones en las arcas del FC Barcelona, y desde el área de planificación deportiva del conjunto culé ya manejan dos opciones con las que reemplazarle de cara a la próxima campaña como les hemos contado en Don Balón.

En segundo caso, Frenkie De Jong continúa sin mostrar la versión que llevó a los culés a pagar una gran cantidad al Ajax por su traspaso, por lo que Xavi apostaría por su salida al contar con varios talentos de la Masía en el centro del campo como Nico, Gavi o Riqui Puig; además de Pedri. El neerlandés se encuentra en la agenda de Manchester City y Manchester United para el próximo verano, en una operación que podría dejar más de 80 millones en Can Barça. El trío de descartes los completa Sergiño Dest, el cual no ha logrado convencer desde que aterrizó en el Camp Nou. El joven lateral estadounidense no entraría en los planes de futuro de Xavi tras la llegada de Dani Alves, por lo que también se le buscaría salida de cara al próximo verano.

En total tres ventas con las que el FC Barcelona podría recuperar hasta 150 millones de euros, con tres futbolistas que no están dando el nivel esta temporada y que se han convertido por ello en los primeros grandes descartes de Xavi Hernández de entre su once inicial. La pelota se encuentra ahora en el tejado de Joan Laporta, que deberá mover ficha en el mercado para tratar de confirmar sus salidas durante las próximas semanas, todo esto tras confirmar durante las últimas horas que el plan azulgrana pasa por reforzarse a toda costa durante el mes de enero, para tratar de revertir su mala situación.