Xavi, sin tapujos sobre Ferran Torres: el ex del City sigue a debate

La rueda de prensa de Xavi Hernández previa al próximo partido frente al Elche ha dejado alguna reflexión a destacar en función de lo que se entiende que está de actualidad en Barcelona. Además de mencionar la lógica necesidad de ganar tras el traspié sufrido ante el Bayern, al de Terrasa se le preguntó por el complicado momento que vive Ferran Torres en el club tras quedar relegado al banquillo por los nuevos fichajes. El técnico se encargó de cerrar filas por el valenciano y quiso terminar de una vez por todas con el debate de su cuestionada aportación al equipo:

“Tengo mucha confianza en Ferran. La gente no debe tener en cuenta solo los goles que marca, sino también la intensidad, el ritmo, su presión, cómo juega con sus compañeros”, dijo. “El otro día asistió y marcó y eso es lo que me gusta ver. Además de sacrificarse por el equipo, también nos ayudó. Es un jugador importante para mí y para el equipo", admitió Xavi demostrando una gran fe en un jugador que fue clave para el resurgir del equipo la temporada pasada.

Quizá por este motivo es difícil asimilar ver en el banquillo a un futbolista que se encontraba en plena progresión no sólo en el Barcelona, sino también en la selección española. Por eso mismo, el City no lo dejó escapar por menos de 55 millones en lo que supuso todo un esfuerzo por parte de Laporta en un momento difícil en cuanto a lo económico en el Camp Nou. Las llegadas de Lewandowski, Raphinha y la renovación de Dembélé han terminado de hacer sombra a Ferran, que pese a todo no se rendirá y cuenta con el apoyo de Xavi.

Clave para España en el Mundial de Qatar

Luis Enrique, sigue dando todo su apoyo al jugador incluyéndole en la última convocatoria para los partidos que España jugará como preparación para el Mundial de Qatar. Su polivalencia y versatilidad en todo el frente de ataque le hacen muy válido para el juego de cualquier equipo, y además en la Roja se ha destapado como todo un goleador de garantías.