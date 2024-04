Xavi y Arteta lo quieren para reforzar el centro del campo, pero el crack de La Roja no se moverá

En una decisión que sorprende a muchos en el mundo del fútbol, Martín Zubimendi ha anunciado su intención de permanecer en la Real Sociedad a pesar del interés mostrado por clubes como el FC Barcelona y el Arsenal para ficharlo en la próxima ventana de transferencias. El internacional español de 25 años ha sido objeto de numerosos elogios por su desempeño destacado en la liga española, lo que ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

Zubimendi, quien ha surgido como una figura clave en los planes de Imanol Alguacil, técnico del conjunto txuri-urdin, ha optado por continuar su desarrollo en el club que lo vio crecer como futbolista. Aunque Xavi y Mikel Arteta han mostrado interés en adquirir sus servicios, el pupilo de Luis de la Fuente es consciente del problema que podría desencadenar aceptar una de estas dos propuestas dada la dura competencia a la que se enfrentaría por seguir disfrutando de un alto grado de protagonismo.

La decisión de Zubimendi de rechazar ofertas tentadoras de clubes de renombre refleja su compromiso con el proyecto deportivo y los valores de la Real Sociedad. A pesar de la posibilidad de competir en escenarios de mayor prestigio y visibilidad, el joven talento español priorizará la estabilidad y el crecimiento continuo que le ofrece su actual club.

Para la Real Sociedad y sus seguidores, la noticia de que Zubimendi permanecerá en el equipo es motivo de celebración. Con su talento y liderazgo en el centro del campo, el jugador se ha convertido en una pieza fundamental en los planes del entrenador y en la identidad del equipo. Su decisión de quedarse proporciona una dosis adicional de confianza y estabilidad de cara a la próxima temporada.

🎙️| Martin Zubimendi on Arsenal rumor:



🗣️: "I enjoy being at Real Sociedad; it feels like home. While I can't guarantee staying here my entire career since Situations might change, such as Real Sociedad not wanting me to continue, I'm unmoved by the rumors."



