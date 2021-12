José Mourinho se sirve del Real Madrid para reventar la Serie A

Si miramos la tabla clasificatoria del Grupo D de la Champions League, veremos que el Real Madrid es líder con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Inter de Milan, y que ambas escuadras están clasificadas, pero también que al conjunto de Carlo Ancelotti le basta con un empate para pasar a octavos de final de la Liga de Campeones como primero de grupo, lo que hace improbable el asalto del Inter al coliseo blanco. Sin embargo Simone Inzaghi, míster interista, no piensa así, cree que puede asaltar el Bernabéu y por eso puede rotar este fin de semana con vistas al choque de competición europea, por lo que su adversario en la Serie A este fin de semana, la Roma de José Mourinho, saldrá (en teoría) beneficiada.

Y no solo el conjunto capitalino, sino teóricamente los dos rivales por el título de los nerazzurros, el Nápoles y el AC Milan. El Inter es ahora mismo tercero en la tabla del Calcio, a un punto de milanistas (35) y dos de napolitanos (36), por lo que si Inzaghi no saca a su mejor once ante los romanistas y pincha, rossoneros y celestes podrán dar un pequeño zarpazo en lo alto de la tabla del campeonato italiano.

Para la Roma, además, el choque ante el Inter en el Olímpico de la capital de Italia (mañana, 18.00, hora española) parece una clara invitación a sumarse al último tren que les queda a los pupilos de Mourinho de engancharse con los puestos de Champions League en Italia, que cierra la Atalanta (cuarta), con 31 puntos; máxime teniendo en cuenta que los bergamascos se la juegan en Champions ante el Villarreal (miércoles, 21.00, hora española) y deberán de ahorrar esfuerzos en su visita al Diego Armando Maradona.

Dicho de otra manera, con las posibles rotaciones de Inzaghi y la complicada salida de la Atalanta, el partido de la Roma ante el Inter es crucial para el equipo de José Mourinho, que si gana puede beneficiarse tanto de subyugar a los interistas como del probable frenazo del cuadro de Bérgamo en Nápoles, engancharse a los puestos Champions y de paso hacerle un favor de forma indirecta a napolitanos y al AC Milan. Como ven, la liga italiana se juega también en la Champions y esta vez Mourinho puede verse favorecido por las circunstancias; en parte gracias al Real Madrid.