Zidane lo sabía y Carletto respira: el mayor fracaso del Madrid se va

No ha realizado en los últimos años el Real Madrid grandes desembolsos en el mercado de fichajes. De un tiempo a esta parte, Florentino Pérez ha decidido adoptar un perfil más bajo de lo habitual, lejos de la etapa de los galácticos en la que cada verano llegaba al Santiago Bernabéu al menos una super estrella por la que se desembolsaban cantidades enormes de dinero. Beckham, Kaká, Zidane, Cristiano Ronaldo… aquellas épocas pasaron. Es cierto que recientemente se ha intentado con Mbappé o que se ha pagado una buena cifra por Tchouameni, pero los blancos se mueven con más cautela.

Eso sí, uno de los fichajes de los últimos años que más daño han hecho a las arcas del Real Madrid por caro y especialmente por su pobre rendimiento ha sido el de Luka Jovic. Hace tres veranos Florentino Pérez decidió que era un buen momento para gastarse 63 millones de euros en el delantero serbio que por entonces estaba saliéndose en las Bundesliga y marcando goles a pares con el Eintracht de Frankfurt. Era un joven futbolista con apenas 21 años y un futuro espectacular por delante así que los blancos quisieron atar a la que se presuponía que iba a ser una de las grandes joyas del fútbol mundial llamada a dominar los próximos años con sus goles.

Demasiado caro

El precio, no obstante, ya levantó críticas en su día por lo elevado y el tiempo le ha dado la razón a los detractores. Desde luego que el negocio para el Madrid ha sido ruinoso ya que deportivamente esos más de 60 kilos no han supuesto apenas un retorno para el club. Luka Jovic ha fracasado en su intento de triunfar como madridista ya que apenas ha contado con oportunidades. Primero fue Zidane el que no confió en él y esta última temporada ha sido Carlo Ancelotti el que tampoco lo ha visto capacitado para tener más minutos.

Entre medias, en enero de 2021 y preso de la nostalgia, Jovic se marchó cedido de regreso al Eintracht y en esa segunda mitad de la temporada recuperó su nivel porque anotó varios goles en la Bundesliga. Sin embargo, regresó al Bernabéu para seguir teniendo el mismo papel residual de suplente. Esta campaña, sin ir más lejos, apenas ha disputado poco más de 500 minutos y ha anotado un único gol.

Ahora, su salida parece más cerca que nunca porque la Fiorentina en Italia lo quiere. Las negociaciones están abiertas porque los italianos quieren una cesión pero el Real Madrid prefiere una venta y soltarlo definitivamente, ya que no entra en los planes de ninguna forma y tiene contrato hasta 2025.