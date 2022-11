Rebelión en el Barça: Memphis, Araújo y Koundé protagonistas

Uno de los grandes problemas que ha traído consigo la celebración del Mundial de Qatar son las fechas que obligaron a jugar la Copa del Mundo en invierno, dejando un calendario futbolístico totalmente inusual y partido. Desde luego, esta decisión ha perjudicado mucho a los clubes, ya que han visto como algunos de sus futbolistas no han jugado al cien por cien en las semanas previas a la cita mundialista por miedo a lesionarse. En este sentido, uno de los equipos que más ha sufrido estos problemas ha sido el Barça de Xavi Hernández con futbolistas como Memphis Depay, Ronald Araújo y Jules Koundé.

A pesar de que el técnico egarense cuenta con una plantilla amplia, no todos los futbolistas han tenido el mismo compromiso en las jornadas previas al parón y ahora, con el Mundial en juego, están forzando para estar con sus selecciones en condiciones físicas no óptimas, desoyendo el deseo de Xavi. Especialmente llamativa fue la situación de Memphis Depay que se lesionó con Países Bajos en septiembre y no volvió a jugar con el Barça (a pesar de que, en un principio, era baja hasta mediados-finales de octubre). Bajo el argumento de la lesión, el neerlandés no estuvo disponible para Xavi Hernández y limitó las alternativas en ataque del Barça.

Más distinto, por su parte, ha sido el caso de Jules Koundé. El central francés, que también cayó lesionado en el parón de selecciones de septiembre, tuvo una actitud intachable en cuanto a compromiso se refiere, cuando forzó para estar disponible en el Clásico del pasado 16 de octubre. Sin embargo, en las dos últimas jornadas de liga, Koundé no estuvo disponible para Xavi por culpa de unas molestias físicas. Unas molestias físicas que, de igual manera que ha ocurrido con Memphis Depay, no le han impedido disputar minutos con Francia en el Mundial.

Finalmente, el último de los tres casos plausibles de desacuerdo con la voluntad de Xavi Hernández de que sus jugadores no tomen riesgos innecesarios con sus selecciones, igual que no lo han hecho con el Barça en las jornadas previas al Mundial, es el de Ronald Araújo. Por lo que respecta al uruguayo, su situación es distinta a los dos anteriores, ya que, como ya os contamos en Don Balón, Araújo sigue lesionado y podría acelerar su reaparición de manera catastrófica para los intereses del FC Barcelona.

Sea como sea, parece evidente que el Mundial de Qatar 2022 ha traído varios problemas. Todos los equipos han tenido dificultades para mantener el compromiso de sus futbolistas. Sin embargo, algunos equipos, como el FC Barcelona, se han visto más perjudicados que otros.