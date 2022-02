Álvaro Morata o Luka Jovic: Arteta hará feliz a Simeone o Ancelotti

Que el Real Madrid va a tratar de fichar a Kylian Mbappé y Erling Haaland el próximo verano es un secreto a voces; que el Atlético de Madrid posiblemente enseñe la puerta a Luis Suárez y se lance a por un nueve de garantías mucho más joven, también es un hecho. Ahora bien, como ven y venimos contando en Don Balón, la búsqueda de estos referentes del gol para los dos equipos no pasan por dos futbolistas que tienen al alcance, Jovic y Morata, los cuales gustan a Mikel Arteta.

Dicho de otra forma, el Arsenal, que sigue a los dos jugadores, haría un gran favor enorme a Carlo Ancelotti (si continúa en el Real Madrid la temporada que viene, lo cual está puesto en entredicho y tendrá en la vuelta ante el PSG una prueba de fuego) o el Cholo Simeone lanzándose a por uno de estos dos jugadores. Y es que, si bien la situación del serbio y el español es en lo estructural diferente, en lo esencial resulta pareja.

Ambos son, teóricamente, dos jugadores por derecho referentes para el Madrid y el Atlético, pero en la práctica ni los blancos cuentan con Jovic -al cual Ancelotti no solo no da bola, sino que usa experimentos de falsos nueves cuando Karim Benzema no está- ni el Atlético se entiende con Morata, el cual, además, está crucificado para Simeone. Así las cosas, que Calcio Mercato señale que el Arsenal está tras la pista del internacional español, es un alivio en el Wanda Metropolitano.

Con esta posibilidad, en el Madrid y el Atleti se frotan los ojos, ya que puede conseguir una gran cifra en el mercado de fichajes por dos jugadores que no tendrán hueco en sus respectivas plantillas (ni, en el caso de Jovic, lo está teniendo esta temporada). Es verdad que, tal y como señala el medio de comunicación italiano, la operación por el español es la que más interesa a estas alturas al cuadro gunner, pero el serbio está en la recámara. Como ven, Arteta le ha sacado una sonrisa a Carletto y Simeone; resta saber si está última se convierte en carcajada a partir de junio.