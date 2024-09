Aprobado por Enzo Maresca; renovación hasta 2033: Chelsea extendió el contrato a su delantero

Chelsea ha ido de más a menos en las últimas temporadas, desde su falta de protagonismo en la Premier League hasta la salida de Mauricio Pochettino que marcó un precedente evidente de descenso abismal en Stamford Bridge. Antes del inicio de temporada, el club contó hasta con 40 futbolistas, muchos de ellos devueltos tras estar cedidos, sumado a los actuales del plantel y las nuevas incorporaciones. Sin embargo, Enzo Maresca fue selectivo y dia a conocer rápidamente sus preferencias, de tal modo que influyó en la renovación de contrato de uno de sus pupilos.

El delantero ideal que seguirá formando parte del elenco 'blue' es nada más que Nicolas Jackson, aún con mucho por demostrar, pero con la garantía de la dirigencia y, sobre todo, del técnico italiano que no duda de su capacidad. El artillero africano se ganó la renovar de su contrato, algo nada menor tratándose de un futbolista que todavía encontró su techo. De ese modo, Chelsea, con una gran deuda hacia sus hinchas y la Premier League en general, piensa a futuro asegurando a uno de sus jugadores más valiosos.

Fabrizio Romano adelantó lo que ya no era un secreto tras los goles consecutivos de Nicolas Jakson por Premier League, la renovación de su contrato. El cuadro londinense decidió extender el vínculo con el artillero senegalés hasta junio de 2023. El periodista afirma que Chelsea está contento con el accionar del delantero, por ende, su agente enseguida se puso en contacto con la interna para proceder.

🚨🔵 Nicolas Jackson has just signed his new deal with Chelsea valid until June 2033!



The Senegal international has agreed a contract with the Blues as club’s very happy with his PL impact.



Deal signed today, negotiated by his agent Ali Barat owner of Epic Sports. pic.twitter.com/21Cz6gFMu3