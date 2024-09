El Chelsea lo abandonó y, tras ser comparado con Haaland, el crack de los 100M, fuera hasta enero

El de Victor Osimhen ha sido uno de los nombres propios de este mercado de verano. El goleador nigeriano ha estado en boca de todos para fichar por gigantes como PSG, Arsenal o Chelsea. Sin embargo, llegado el 31 de agosto, ninguno de los mencionados llegó a ponerse acuerdo con club y jugador para cerrar un traspaso que ahora, ya es imposible de cerrar, como mínimo hasta enero, cuando reabra el mercado europeo.

🚨⛔️ Napoli confirm they have NO plans to reintegrate Victor Osimhen in the squad.



Decision shared by Antonio Conte and the management, as both confirmed tonight. pic.twitter.com/mFZZwlxK0k