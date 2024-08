Arsenal se asegura con un guardián del arco; Arteta le da competencia a Raya: objetivo, la Premier

Arsenal va contra la hora, el mercado de fichajes cierra ya y no hay tiempo para pensar en negociar intensamente. La idea del club londinense prácticamente se basa en reforzar sobre todo el banco, y la excepción tampoco ha sido darle un respiro a David Raya. Por esa razón, el club que dirige Mikel Arteta se hizo con los servicios de un experimentado guardameta que llega desde Bournemouth.

El acuerdo con Neto ya está cerrado y estará próximamente bajo el mando de Arteta. El brasileño tiene experiencia jugando en Europa, con 35 años, se sigue manteniendo en la máxima élite del fútbol, pues los clubes de los que fue parte dicen mucho de él. Conocido por atajar en el Fútbol Club Barcelona y gran parte en la Fiorentina, el arquero ya espera por su debut y, sobre todo, demostrar que puede ganarse el puesto de titular.

El trato está cerrado a horas de que el mercado de fichajes se cierre definitivamente. Arsenal agilizó los trámites para que el veterano se ponga el uniforme ‘gunners’. Como informa Fabrizio Romano, el conjunto de Londres tenía en primera instancia contratar a Joan García del Espanyol, pero no hubo acuerdo al final. Por ende, sí logró ponerse de acuerdo con Bournemouth para que Neto llegue en calidad de cedido.

🚨🔴⚪️ Neto to Arsenal, here we go! Deal completed for Brazilian goalkeeper.



Espanyol have just confirmed to Arsenal that their final bid for Joan García (€20m fixed fee plus add-ons) can’t be accepted, clause or nothing.#AFC leave García race and sign Neto on loan deal. pic.twitter.com/lDK3NLWeyK