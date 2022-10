Arteta apunta al Manchester City y no quita ojo a Haaland y Foden

Los de Pep Guardiola volvieron a ganar y golear, algo que parece haberse convertido en costumbre en el Manchester City, ya que, en la jornada de ayer, los citizens vencieron al Southampton por 4-0 con goles de Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez y, como no, Erling Haaland. El noruego no podía fallar a su cita con el gol y ya son 20 las veces que ha visto puerta esta temporada entre todas las competiciones, anotando en los últimos días partidos de forma consecutiva. Todo el mundo se pregunta dónde está el límite del ex del Borussia Dortmund.

Una victoria que es la sexta consecutiva del equipo de Pep Guardiola, no pierde puntos desde el pasado 3 de septiembre cuando empato a uno con el Aston Villa, pero que tiene más importancia de la que parece, ya que, le coloca como líder provisional de la Premier League a la espera de lo que haga hoy el Arsenal que se enfrenta al Liverpool en el Emirates Stadium a las 17:30 hora española.

Un partido de una importancia enorme para ambos equipos. El puesto de Jürgen Klopp corre peligro, a día de hoy se encuentra 10º con tan solo 10 puntos de 21 posibles y no gana en la Premier League desde el 31 de agosto, cuando venció en Anfield al Newcastle por 2-1. El cargo del técnico alemán está siendo cuestionado en Liverpool y una derrota hoy ante el Arsenal podía inclinar la balanza en su contra. La Champions League de momento le mantiene a flote.

Por su parte, el encuentro también es de vital importancia para Mikel Arteta. El Arsenal comenzó la Premier League de una manera intratable, con cinco victorias consecutivas, quince puntos conseguidos de quince posibles y una única derrota ante el Manchester United el pasado 4 de septiembre. Es el único pero que se le puede poner a la gran temporada que están haciendo los gunners, ya que, desde que cayese con el equipo de Ten Hag, no ha vuelto a perder un solo punto ni en liga, ni en la Europa League, y a pesar de ello, no parece ser suficiente para ganar la competición.

21 puntos de 24 posibles, 20 goles a favor y solo 8 en contra, la mejor versión de Gabriel Jesús, Odegaard, Thomas Partey y Saka, y aún así, el Manchester City a día de hoy es líder y si el Arsenal empata o pierde contra el Liverpool, dejará como primer clasificado y en solitario a los de Pep Guardiola. Los de Arteta necesitan vencer hoy a los reds y apuntan a los citizens. La lucha por levantar el título esta temporada está más reñida que nunca y todo dependerá que quien levante antes el pie del acelerador, el técnico español no quita ojo a lo que hacen Erling Haaland y Phil Foden. Veremos si hay cambio de líder hoy o si por el contrario Guardiola mantiene el primer puesto.