Arteta y Odegaard revientan el mercado: 70 kilos por 'el otro Haaland'

Hay dos alicientes en Mikel Arteta para que trate de realizar una locura por Dusan Vlahovic en este mercado de fichajes invernal, amén de todo el potencial y la calidad que atesora el jugador serbio, y es que consiguiendo fichar ‘al otro Haaland’ antes de tiempo se quita de encima a toda la competencia que está detrás del delantero centro de la Fiorentina; mientras que, por otro lado, la gran temporada en la Premier League de los gunners, con el goleador, puede tomar un impulso definitivo; eso sí, a costa de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

Con todo y más, Sky Sports apunta a que el Arsenal va a intentar su fichaje, aunque carezca de muchas esperanzas en conseguirlo. En según que fuentes cercanas al club inglés se habla de una propuesta de unos 70 millones, que podrían irse incluso a unos 15 kilos más en concepto de objetivos. En cualquier caso, es complicado definir las cifras concretas, pero, dicho sea de paso, lo que sí es seguro es que se trata de una cantidad importante por un jugador tan joven (21 años)

Sin embargo, uno no se gana el apelativo de ‘el otro Haaland’ sin datos que permitan contrastar la calidad y, más que nada, la efectividad de cara a portería, y Vlahovic de eso, de números, va sobrado. El punta viola esta temporada ha logrado 18 goles en 22 partidos, además de 3 asistencias, en un equipo, como la Fiorentina, que no compite en Europa y ni siquiera está entre los puestos europeos de la Serie A.

Por todo ello Arteta, e imaginamos que el mismo ex del Real Madrid Martin Odegaard, estarían encantados de que Vlahovic y la Fiore aceptaran esos 70 kilos para plantarle a Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette un sustituto de presente y futuro. Recordemos que el francés no variaría mucho su hoja de ruta con la llegada de esta nueva estrella, ya que culmina contrato con los de Londres y se irá en junio; por su parte al gabonés, como a Vlahovic, le quedan 18 meses de contrato (2023), él con los gunners, por lo que sea vendido o no en verano si llega el serbio bien podría complementarse con este gran objeto de deseo de Europa.

Aun así, esta información al menos señala que el Arsenal es el primer gran interesado en el goleador del Calcio y su propuesta es muy interesante.