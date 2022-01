Balotelli de vuelta a la Premier League de la mano del equipo de moda

Mario Balotelli, 31 años, se convierte en el nuevo objetivo del Newcastle para reforzar el ataque del equipo inglés. El italiano estaría en la agenda de las urracas para completar la delantera del club más rico del mundo. 'SuperMario' acompañaría así al reciente fichaje Chris Wood, Callum Wilson, Joelinton o Jacub Murphuy, completando un elenco de futbolístas con muchos goles en sus botas.

El atacante se encuentra actualmente militando en las filas del del conjunto turco Adana Demirspor y como confirmó el propio presidente del club: "recibimos una oferta de un equipo árabe. Nos negamos, dijimos que no tenemos la intención de venderle. El Newcastle United estaba considerando fichar a Balotelli también, pero hasta el momento no nos han hechos llegar una oferta oficial. Hay una cláusula de salida en su contrato"

El máximo dirigiente del club turco también quiso dejar claro que la intención de Balotelli es la de no dejar el club: "Balotelli me dijo que no se iría del Adama Demirspor y que solo lo haría si algún día el presidente le decía que tenia que irse, pero no lo hará sin dejar dinero para el club". El jugador tiene una cláusula de rescisión que el presidente no ha querido desvelar para no dar pie a rumores innecesarios.

Desde que empezara su andadura en el Inter de Milan, el atacante italiano ha pasado por una gran lista de equipos de diferentes Ligas. Manchester City, AC Milan, Liverpool, Niza, Olympique de Marsella, Brescia, Monza y finalmente el club turco donde en 18 partidos ha anotado 7 goles y repartido 2 asistencias, siendo titular indiscutible en un equipo que actualmente se encuentra como cuarto clasificado en la liga nacional turca.

Pocos jugadores han sido noticia tantas veces como él tanto por sus grandes actuaciones, como por sus polémicas dentro y fuera del campo. Un gran historial de clubes a su espalda y una eterna promesa que nunca ha llegado a despuntar todo el potencial que llevaba dentro. Calidad y talento para triunfar tiene de sobra si finalmente regresar a la Premier League y ponerse a las órdenes del jóven entrenador inglés Eddie Howe.