Bayern Múnich, Manchester United y West Ham preparan la bomba: Wan-Bissaka y Mazaroui, en bandeja

Todo está encaminado para que en el último día de fichajes en Europa exploten las noticias producto de las que se vienen dando. Desde la Premier League hasta la Bundesliga, los equipos buscan sus intereses y darle cobertura a jugadores que han estado en el radar. La pretemporada es la mejor excusa para tratar temas de negocios dentro del entorno del futbolista y el agente, así como la dirigencia y la dirección deportiva. Uno de ellos es el Manchester United, que no ha postergado sus ganas de querer incorporar otra joya más desde la llegada de Leny Yoro.

Los ‘Red Devils’ están enfocados en corregir los errores del pasado en los torneo y de la mano de Erik Ten Hag, iniciar con el pie derecho. En esa línea, la prioridad para el conjunto inglés se encuentra con el Bayern Múnich, Noussair Mazraoui, internacional con la selección marroquí y uno de los laterales de mayor progreso de los últimos años. Sin embargo, para el cuadro bávaro es una opción de salida y por esa razón la interna del United da pasos agigantados para integrarlo con el equipo. Pero antes debe deshacerse de una pieza, y ese es Aaron Wan-Bissaka.

Enfocado en sus planes de fichar a elementos claves para reforzar el primer equipo, Manchester United está pendiente y sigue de cerca los pasos de Mazraoui. Valorizado en 30 millones de euros según Transfermarkt. El ex Ajax solo espera la confirmación del club inglés con quien firmaría hasta 2029. Bayern Múnich, por su parte, según cuenta Fabrizio Romano, es paciente con la operación y también espera que el United dé luz verde.

🔴🇲🇦 Noussair Mazraoui’s presence with Bayern squad doesn’t change his plan: he wants to join Manchester United.



Bayern are informed about his desire and personal terms agreed, open to give the green light to the move.



↪️ All parties waiting for Wan-Bissaka and West Ham. pic.twitter.com/hnuHusQcGI