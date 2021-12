Simeone pone en la diana a João Félix: una oferta lo cambia todo

El plan de futuro del Atlético de Madrid podría pasar por no contar con João Félix, como el propio Diego Pablo Simeone estaría pensando, al no descartar la posibilidad de que el futbolista luso abandone el Wanda Metropolitano durante el próximo mercado invernal. El atacante de 22 años no ha terminado nunca de adaptarse al estilo de juego planteado por el argentino, dejando solamente destellos de su enorme calidad sin continuidad en el conjunto rojiblanco. Las lesiones y el aumento de la competencia en la delantera del Atlético esta temporada le están privando al portugués de contar con más minutos de los que desea y su status como fichaje más caro de la historia del club indican a priori; por lo que incluso el propio jugador se estaría planteando cambiar de aires dada su situación actual en la capital española a sabiendas de que cuenta con varios grandes de Europa en su lista de pretendientes.

Las llegadas de Matheus Cunha y sobre todo la de Antoine Griezmann han limitado todavía más sus oportunidades con el Cholo Simeone, con el propio técnico argentino asegurando en sala de prensa respecto al futuro de João Félix no está asegurado en el Atlético de Madrid: “Estoy abierto a todo” sentenciaba el entrenador rojiblanco. Pese a ello, también le dedicó algunas buenas palabras al futbolista luso, exigiéndole que repita más actuaciones como la del pasado derbi ante el Real Madrid, en el que firmó una notable segunda parte con mucha influencia en el juego ofensivo del Atlético.

Con la lesión de Antoine Griezmann y el bajón de rendimiento de Luis Suárez, en el Metropolitano buscan un líder que tire del carro tras caer nuevamente este fin de semana ante un rival directo como el Sevilla. En esta ocasión los dos elegidos para la dupla del ataque fueron Luis Suárez y Ángel Correa; con el luso partiendo de nuevo desde el banquillo. Todo apunta a que su relación con Diego Pablo Simeone no pasa por su mejor momento, lo que podría terminar provocando que ambas partes acaben separando sus caminos mucho antes de lo esperado.

Desde la Premier League no pierden de vista al crack portugués de cara al próximo mercado invernal, aunque parece una operación muy complicada teniendo en cuenta la cantidad que le costó el futbolista luso al Atlético de Madrid. Todo parece apuntar a una llamada de atención por parte del Cholo Simeone, además de un toque de atención para que trate de asentarse de una vez por todas en el once rojiblanco, con otro recado en rueda de prensa que hace pensar que el argentino no se encuentra conforme con lo que le aporta João Félix asegurando que necesita madurar y crecer; dejando la puerta de salida abierta con vistas a enero.