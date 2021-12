Bin Salmán y el Barça, ¿vida o muerte? No quiere a Couthino, sino a él

Hay una doble noticia positiva con la información que trae a colación Fabrizio Romano, el conocido informador italiano, sobre la actualidad del Barça, el Newcastle y el mercado de fichajes y es que sí, el cuadro inglés quiere llamar a las puertas del Camp Nou por un futbolista blaugrana al que desea dar la corona de su proyecto, el problema es que ni es el jugador que el Barça necesita vender, ni esta oferta tal vez sea beneficiosa para las arcas culés.

Hablamos de doble porque no todas las cartas están en contra del Barça en esta partida, ya que el nuevo rico de la Premier League no puede mirar tan alegremente al verano descuidando el presente, básicamente porque este puede arruinar aquello: el equipo del norte de Inglaterra está peleando por mantenerse en la primera categoría del fútbol inglés y si bajan, todo el sueño de grandeza se esfumará en St James' Park.

Pero vayamos a la información de Romano, que se ajusta a que el objetivo prioritario del Newcastle en el Barça no es Phiilippe Coutinho, como pretendía que fuera Laporta e incluso Xavi Hernández, sino Ousmane Dembélé; por lo tanto un jugador que le puede salir gratis (eufemismo que obvia las primas de fichajes y demás procesos intermedios, en estos casos millonarias) a Mohamed Bin Salmán, pero, ¿acaso no necesitan el refuerzo por la vía rápida las urracas en su precaria situación actual; es decir, en el mes de enero, para que el equipo inglés no descienda de categoría?

Y aquí llega la doble duda para el Barça y el mismo jeque, ya que ambos, Barça y Newcastle, necesitan tomar una decisión con Dembélé. Los primeros están insistiendo al agente del jugador y al futbolista en que renueve antes de acabar contrato porque lo quieren como bandera del club, mientras que los segundos dudan en si esperar por el francés a verano, que saldría gratis, o soltar una millonada por él ahora que lo necesitan deportivamente para salvarse, pero a seis meses de que acabe contrato ¿Y en medio? Pues el déficit financiero de un Barça que necesita vender a lo grande para fichar en la misma proporción.