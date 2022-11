Bombazo mayúsculo en la Premier League: Jürgen Klopp, en el alambre

Parece increíble, pero por primera vez desde que llegara procedente del Borussia Dortmund en 2015, Jürgen Klopp está en el alambre. La opinión pública afín a los reds así lo asegura e incluso hay voces que señalan que la entidad inglesa piensa en su remplazo si el descalabro continúa.

Lo de Klopp y el Liverpool supone un ejemplo claro de la crueldad del deporte y del fútbol en particular, esa que ata a los grandes proyectos y sus negocios millonarios a responder ante el tiempo presente. Nada más; la memoria no sirve. Recordemos que fue el alemán quien devolvió al Liverpool a lo más alto de Inglaterra dándole su primera Premier League (nunca había ganado la liga bajo esa nomenclatura), competición que, como tal, se fundó en la campaña 92/93. Y no solo eso, el Liverpool pudo coronarse con él en la máxima competición continental, la Champions League, en 2019, rompiendo la hegemonía del Real Madrid de Zinedine Zidane.

Pero sí, está discutido y es una realidad que se extiende por diferentes puntos de Inglaterra. Por ejemplo, Caught Offside lo resalta e incluso se atreve a proponer cómo salvarlo de la quema: el Mundial de Qatar. En esos términos se ha expresado en el medio citado Jon Smith, figura clave en la Premier League, aduciendo que el debate está encima de la mesa y que solo la cita mundialista puede darle el tiempo suficiente para detener la sangría y revertir la situación.

Cabe decir que Klopp tiene contrato en vigor.

Los críticos con el germano lo son por los resultados del Liverpool en la liga inglesa, donde cayeron el pasado sábado en casa ante el Leeds United (1-2) y venían de perder frente al Nottingham Forest en su visita a The City Ground (1-0). Es verdad que los reds solucionaron la papeleta en Champions, donde golearon al Ajax (0-3) y vencieron al Nápoles (2-0), pero han acabado segundos de grupos; luego, tendrá un complicado emparejamiento en octavos de final de la Liga de Campeones; mientras que en la liga inglesa han perdido toda posibilidad de luchar por el título al ser novenos a 15 puntos del líder, el Arsenal de Mikel Arteta.

Ni que decir tiene que el estatus de Klopp y su currículum le sitúan entre los entrenadores más cotizados del planeta y su movimiento podría generar un cúmulo de reacciones por toda Europa difícil de predecir.