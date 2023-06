Casemiro lo vuelve a hacer, robo de 80M: llamada al Santiago Bernabéu que cambiaría el diseño blanco

Cuando el Real Madrid fichó la temporada pasada a Aurèlian Tchouameni proveniente del Mónaco por alrededor de 80 millones de euros hubo un club, el Manchester United, que también manejaba esa posibilidad, el cual salió gravemente tocado por el éxito merengue, algo así como lo que ha ocurrido con Liverpool, City y en menor medida los mismos red devils con Jude Bellingham en esta campaña, sin embargo el equipo de Casemiro está dispuesto a todo con tal de revertir ese error.

Una de las leyendas más activas e importantes en Old Trafford en las últimas décadas, Rio Ferdinand, fue en esa dirección al apuntar en Vibe with Five qué jugador hace verdaderamente falta al centro del campo de los red devils de cara a la próxima temporada: “en el mediocampo, ¿sabes a quién iría a buscar? Iría a buscar a Tchouameni. Él va a ser el que no juegue (en el Madrid), es el extraño en este momento. Sería una gran mejora”.

Evidentemente el que fuera legendario central de los diablos rojos apunta a una realidad que se le viene encima al internacional con les bleus con la llegada a Madrid de Jude Bellingham y las renovaciones de Toni Kroos, ya confirmada, Luka Modric y Dani Ceballos: tendrá mucha competencia y menos minutos. Es verdad que el sevillano parte con ligera desventaja con respecto al ex del Mónaco, pero eso no mejora la perspectiva del pivote en la casa blanca, que tendrá por delante hasta cinco jugadores, los dos veteranos citados, el fichaje proveniente del Borussia Dortmund y Fede Valverde y Eduardo Camavinga.

Por eso el conjunto de Casemiro quiere intentar la locura, proponerle el traspaso que realizó el Madrid la campaña pasada pero de vuelta, es decir, dándole 80 M por Tchouameni y formando así un doble pivote de vértigo en Old Trafford con el francés y Casemiro. El Madrid, por su parte, guarda silencio al respecto ya que esta idea solo se ha esbozado y no ha llegado en firme al Bernabéu, sin embargo esa llamada podría cambiarlo todo en dos direcciones: la salida del francés aseguraría minutos a los seis mediocampistas blancos y el Madrid podría ir a por una estrella de clase mundial para el ataque, léase, Mbappé o Kane. De ocurrir, esta transacción recordaría a los 70,6 que pagó el United al Madrid por Casemiro hace menos de un año, en el mes de agosto.