Casemiro y Varane se reirán del nuevo fracaso de Ten Hag: Rattcliffe ya se plantea la destitución

Los días de Erik Ten Hag a cargo del Manchester United parecen estar cada vez más contados. Y es que, con el pésimo rendimiento del conjunto mancuniano en lo que va de temporada, todo hace presagiar que la directiva del Manchester United, presidida por Rattcliffe, acabará pulsando el botón del pánico, acabando de una vez con un Erik Ten Hag que no es capaz de revertir la situación en Old Trafford.

Casemiro y Varane en la grada y el equipo vuelve a caer

El partido disputado entre West Ham y Manchester United ha supuesto el enésimo tropiezo estrepitoso de Erik Ten Hag y los suyos, que han caído por octava vez en esta edición de la Premier League. Esta vez por un contundente 2 a 0 propiciado por el West Ham, que ha pasado por encima de unos diablos rojos que, como de costumbre, no han contado con Casemiro y Varane, que sea por lesión o por decisión técnica, no están contando para nada en la presente temporada.

El partido fue una demostración de lo que es el United esta temporada, un equipo incapaz de generar ningún tipo de peligro y que cada golpe que recibe parece demoledor e imposible de reaccionar. En este sentido, la espectacular actuación defensiva de los de David Moyes fue demasiado para el ataque de los de Ten Hag, que ni es creativo ni resolutivo en ningún aspecto. Muestra de ello es que el máximo goleador del equipo este año sea Scott McTominay, sobran las palabras.

Rattcliffe apunta a un cambio en el banquillo

Cuando la situación es tan irrecuperable como parece serlo en Old Trafford, lanzarlo todo por la borda y comenzar de cero, es una opción muy tentadora. En este sentido, según The Sun, Rattcliffe parece comenzar a plantearse la posibilidad de echar a Erik Ten Hag para dar paso a un proyecto nuevo y que genere ilusión en Manchester. El elegido no sería otro que Graham Potter, el inglés conoce de sobra la Premier League y sería una opción interesante para comenzar de cero un proyecto que parece estar destinado al fracaso