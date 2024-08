Se huele la traición de Raheem Sterling al Manchester City: el trueque que hace estallar a Guardiola

El Manchester United ha iniciado charlas para hacerse con Raheem Sterling del Chelsea.

El delantero de 29 años ha estado entrenando separado del primer equipo después de que Enzo Maresca le dejara claro que le costará conseguir minutos en el campo.

Aunque no hay garantías de que se cierre el trato, esta movida refleja el interés del director deportivo del United, Dan Ashworth, por sacar provecho de la situación en Stamford Bridge para reforzar su plantel.

Se espera que el Chelsea igual siga aportando parte del salario de Sterling, que supera los 300 mil euros semanales, en su nuevo club mientras buscan cómo darle salida.

Desde el United insisten en que cualquier acuerdo se hará a sus condiciones, sólo avanzará si el trato incluye a Jadon Sancho y se ajusta a sus propias condiciones. Lo que busca en concreto Old Trafford, es una especie de trueque entre ambos.

Según Telegraph Sport, de no concretar un pase a otro equipo antes del cierre del mercado, el extremo podría acabar entrenando con el equipo Sub-21 de los blues.



El talentoso extremo ofrecido al Arsenal, Crystal Palace y al Aston Villa, aunque ninguno apretó el acelerador para quedárselo, principalmente por su alta ficha.

🚨 Raheem Sterling priority to resolve Chelsea contract situation before talks over move this summer. 3yrs left on £300+kpw #CFC deal - enquiries from clubs but concrete dialogue yet to begin. No interest from Aston Villa; #AVFC not pursuing @TheAthleticFC https://t.co/I2gIzzoNpB