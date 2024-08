Chelsea sigue acumulando jugadores; 60M por un delantero portugués: llega del Wolverhampton

Chelsea pone en marcha su plan para desestabilizar al Manchester City y Arsenal para así conquistar la Premier League y los torneos que se le presenten a los de Londres. Enzo Maresca asumió el cargo tras la salida de Mauricio Pochettino, quien no la tuvo nada fácil en la temporada pasada por la inestabilidad del equipo a nivel futbolístico. Ahora, con el el nuevo DT a disposición y enfocado en iniciar con el pie derecho, empezaron a llegar los jugadores cedidos como los nuevos fichajes.

La noticia que causó revuelo fue la salida de Conor Gallagher, por más que la dirigencia utilizó hasta el último recurso para retener al volante inglés, que puso rumbo al Atlético Madrid. Pero Maresca no quedó de brazos cruzados y presionó para que la dirección deportiva traiga a un futbolista de las características preferidas del técnico. El elegido se llama Pedro Neto, delantero hasta hace poco actuó en el Wolverhampton, pero que las lesiones lo han comprometido en más de una ocasión.

Fabrizio Romano confirmó a través de su cuenta de ‘X’ que Chelsea pagó 60 millones, más 3 en variables por el delantero de 24 años para que juegue en Stamford Bridge. El periodista indicó que Mendes, agente del portugués, llegó a un acuerdo personal con los ‘Blues’. Asimismo, las pruebas médicas también ya están agendadas para ejecutarse.

🚨🔵 Pedro Neto to Chelsea, here we go! Wolves accept bid worth €60m fixed fee plus €3m add-ons as almost matches initial price tag.



Neto’s agent Mendes has agreed on personal terms with Chelsea.



Medical tests booked for Pedro at #CFC with Wolves keen on Ajax’s Carlos Forbes. pic.twitter.com/mrWt3Y4WFn