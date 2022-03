CR7 se lo piensa, el United elige entrenador y prepara 2 fichajes

El futuro de Ralf Rangnick como entrenador del Manchester United parece que cada día está más cerca, pero no el de su papel en el conjunto inglés. Según publica The Mirror, Erik Ten Hag estaría dispuesto a dar el salto al banquillo de los diablos rojos y además habría aceptado que el alemán formase parte del banquillo de los reds devils como papel de consultor, por lo que, el germano no abandonaría del todo Old Trafford y continuaría al menos un año más en la Premier League.

Por otro lado, el Manchester United está preparado para hacer una revolución en la plantilla. La salida de Paul Pogba sería la primera que se producidiría cuando llegase el final de temporada puesto que el francés no tiene intención de renovar su contrato que finaliza en junio de 2022 tal y como ha confirmado el propio agente del jugador según ha publicado Calciomercato, que ha colocado al campeón del mundo de nuevo en la órbita de la Juventus.

En el apartado de fichajes, las ultimas informaciones publicadas por el diario británico The Sun colocan a Sam Johstone, portero del West Brom, de nuevo en las filas de los diablos rojos, aunque parece que la operación no será sencilla ya que otros equipos como el Tottenham o el Southampton también tienen apuntado el nombre del guardameta en sus agendas para reforzar esta demarcación de cara a las 22/23. Otra de las caras nuevas que pretende incorporar el año que viene es la del delantero de la Real Sociedad Aleksander Isak, aunque tampoco será sencillo, el Arsenal anda también detrás del atacante.

Movimientos muy interesantes por parte del Manchester United que hace que Cristiano Ronaldo piense qué camiseta vestirá el año que viene, aunque no depende de él al 100% ya que el club también ha de dar el visto bueno a la continuidad del portugués.

Como se publico anteriormente en Don Balón Cristiano Ronaldo ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para que el club lo deje salir si el equipo no se clasifica para la Champions. Actualmente se encuentran cuartos con 50 puntos, dos por encima del Arsnela, quinto con 48 puntos pero con 3 partidos menos. Aunque su pase a la siguiente temporada de la Copa de Europa podría lograse por otros medios, ganando la actual competición, tras su Hat Trick ante el Tottenham el astro portugués llega lanzado al choque contra el Atlético de Madrid para poder conseguir el pasea cuartos de final.

El futuro del Manchester United tiene muchos frentes abiertos, pero parece que poco a poco se van aclarando todos los nubarrones que se ciernen sobre Old Trafford. Nuevo entrenador, una salida segura y 2 nuevas caras rondan las novedades de la actualidad de los diablos rojos.