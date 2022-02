CR7 ya sabe quiénes son los cracks para sustituir a Pogba en el United

Aún no se ha hecho oficial, pero cada vez son más los motivos que tiene Paul Pogba para no continuar en Old Trafford: su peso en el equipo ha decaído notablemente, son varios clubs de alto calibre los que estarían encantados de hacerle hueco en sus filas y, además, el Manchester United ya se ha puesto manos a la obra para buscar un sustituto de garantáis para él. Mino Raiola ya vaticinó hace un par de meses que el deseo de futuro del jugador miraba fuera de las fronteras británicas, por lo que todos estos motivos no hacen otra cosa que incentivar esa decisión.

Por ende, y según ha revelado Express recientemente, los Red Devils ya tienen 4 nombres en mente para tomar el relevo del francés, 3 nombres que finalizan contrato el próximo 30 de junio con sus respectivos equipos: Franck Kessié, Boubacar Kamara y Marcelo Brozovic. Uno de ellos, si nada se tuerce, tomará el testigo de Pogba y se convertirá en el nuevo aliado de CR7, Bruno Fernandes y el resto de estrellas del club.

El centrocampista africano lleva dando que hablar muchos meses ya que sus buenas prestaciones en el conjunto italiano han provocado que un gran número de grandes europeos haya tanteado, en mayor o menor grado, el fichaje del costamarfileño. Kessié ya ha dejado claro que no renovará su compromiso con el AC Milan dado que espera dar un salto de calidad en su carrera y el Manchester United podría brindarle esa oportunidad el próximo verano.

El caso de Kamara es similar, ya que el centrocampista del Olympique de Marsella está cuajando un excelente curso, pero en el conjunto galo sabe que no podrá luchar por los títulos más laureados del continente, ni siquiera por la Ligue 1.

Brozovic es otras de las tentativas que manejan los Red Devils. El croata, mucho más veterano que los dos futbolistas mencionados, finaliza contrato con el Inter de Milán y, salvo sorpresa, no seguirá vinculado al conjunto nerazzurro. Eso sí, al igual que ocurre con Kessié, otros grandes de Europa como el Atlético de Madrid, el Bayern y la Juve también están interesados en él.

Por si fuera poco, el United tiene una cuarta opción, que solamente se pondrá en marcha si no se produce ninguna de las tres llegadas mencionadas: Aníbal Mejbri. El canterano del club, ya internacional con Túnez, viene generando unas expectativas muy altas en el filial de los Red Devils y podría ser la opción sorpresa del club para tomar el relevo de Pogba.