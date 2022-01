Destino sorpresa de Edinson Cavani para dejar tirado a CR7 y el United

Se avecinan cambios muy notorios en la composición de la plantilla del Manchester United durante el próximo verano, especialmente si el club finalmente no logra los objetivos marcados. Eso sí, poco o nada influirá eso en el futuro de un Edinson Cavani que ha encontrado fuera de las mejores ligas europeas un camino para disputar los últimos años de su carrera, River Plate.

Medios referenciales de Inglaterra como son Mirror o The Sun han sacado a la luz el interés del conjunto argentino en pescar al delantero de 34 años como relevo de Julián Álvarez, que a pesar de haber firmado un acuerdo con el Manchester City permanecerá en River hasta que finalice la temporada. Eso sí, el próximo verano el jugador llegará al Etihad Stadium y por ello apremia la necesidad por buscar un remplazo de garantías para el joven atacante sudamericano.

De esta forma Cavani suma un candidato más a la larga lista de destinos que tiene sobre la mesa y, esta vez sí que parece ser definitiva la tentativa. El uruguayo finaliza contrato con el United el próximo 30 de junio y, dado que no tiene pensado renovar por la poca participación que está teniendo parece dispuesto a dejar a tirado a CR7, el gran culpable de que el charrúa no esté teniendo el protagonismo esperado en Old Trafford.

Esta temporada Cavani solamente ha registrado 2 goles y una asistencia entre todas las competiciones, una prueba que avala la poca participación que está teniendo el delantero y, por ende, su deseo de no renovar su compromiso con los Red Devils. Además, hay otro condicionante que incentiva el visto bueno del jugador para salir en verano: con el Mundial de Qatar en el horizonte, el ariete sabe que necesita llegar con rodaje a esa cita para ser uno de los intocables en el esquema de su selección, algo que no sucederá si decide extender su vinculación con el United y que sitúa a River Plate, actualmente, en el liderato de la carrera por sus servicios.