De fichaje estrella de la Juventus a fiasco: Klopp le quiere fuera

Las últimas horas del mercado de fichajes del pasado verano fueron frenéticas. Uno de los movimientos más sonados fue el de la cesión de Arthur Melo al Liverpool, procedente de la Juventus. Un futbolista que también vistió la zamarra del FC Barcelona. Sin embargo, lejos quedan aquellos días en los que el carioca maravilló a la afición culé, hasta tal punto que incluso algunos atrevidos le apodaron como el nuevo Xavi.

Más lejos de la realidad, Arthur no ha vuelto a mostrar un buen nivel. Dejó el club catalán para recalar en la Juventus en una operación tasada en los 76 millones de euros, lo que le convirtió en el quinto fichaje más caro de la historia del club italiano. Sin embargo, en el conjunto turinés no terminó de caer con buen pie. Tanto así que su propio entrenador, Massimiliano Allegri, decidió no contar con él para esta temporada. Ante esta situación, la Juventus ultimó un acuerdo de cesión con el Liverpool in extremis para dar salida al brasileño.

En su nuevo equipo, las cosas tampoco parecen mejorar. A pesar de que apenas lleva dos semanas en el conjunto inglés, Arthur Melo ya ha sido sentenciado por el entrenador de los reds, Jürgen Klopp, pues considera que no encaja en lo que busca de un centrocampista. Cabe recordar que el carioca es un perfil más técnico de futbolista, en contraposición al centrocampista físico box-to-box que busca el técnico alemán. De hecho, para darse cuenta de que el brasileño no gusta, basta con ver sus minutos jugados: tan solo ha disputado 13 minutos en los tres partidos que ha estado disponible.

El desagrado de la dirección deportiva del club inglés (y en especial de Klopp) es tal que, tal y como recoge Tutto Mercato, el Liverpool FC se estaría planteando la posibilidad de incorporar a un nuevo centrocampista en el próximo mercado de fichajes invernal. Una incorporación que, por otro lado, tendría una consecuencia directa en el carioca, ya que si esto llegase a pesar el conjunto inglés rompería la cesión de Arthur, quien se vería obligado a regresar a Turín, donde tampoco lo quieren.

Es evidente que el centrocampista no está rindiendo al nivel que se esperaba y su valor de mercado es prueba de ello. En tan solo cinco años, Arthur ha visto como su cotización ha bajado drásticamente de los 70 millones en 2019 a los 18 que vale actualmente, según el portal Transfermarkt.